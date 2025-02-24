ºå¿À¡¡°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¹©Æ£¤¬¤Þ¤¿¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¡¼ÂÀï3»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤Ç»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¤âÃíÌÜ
¡¡¡þÎý½¬»î¹ç¡¡ºå¿À¡½DeNA¡Ê2025Ç¯2·î24Æü¡¡µ¹ÌîºÂ¡Ë
¡¡ºå¿À¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦¹©Æ£ÂÙÀ®Åê¼ê¡Ê23¡¢»Í¹ñ¡¦ÆÁÅç¡Ë¤¬DeNA¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ÆüËÜ°ìÂÇÀþ¤ò1²óÌµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¤¿¡£¹©Æ£¤Ï2·³Àï¤â´Þ¤á¡¢¤³¤ì¤Ç¼ÂÀï3»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡£»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ËÂç¤¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡9²ó¤Ë9ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ËÌ£Êý¼ººö¤Ç½ÐÎÝ¤µ¤ì¡¢¥»¥Ã¥È¤«¤é¤ÎÅêµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅðÎÝ¤È¿ÊÎÝÂÇ¤Ç·Þ¤¨¤¿1»à»°ÎÝ¤ÇÃÎÌî¤ò¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¾¾Èø¤òÍ·¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢µå°Ò¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Áí¹çÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Î»ÙÇÛ²¼ÏÈ¤ÏÀÄÌø¤¬¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸½ºß¡Ö4¡×¤ÎÏÈ¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤â¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿°éÀ®Áª¼ê¤Î³«ËëÁ°¾º³Ê¤Î²ÄÇ½À¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹©Æ£¤Ï16Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç1²óÌµ¼ºÅÀ¡¢20Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î2·³Àï¤â1²óÌµ¼ºÅÀ2»°¿¶¤È·ë²Ì¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£