24ÆüÃë´Ö¤âÂçºå¡¦Ê¡²¬¤Ê¤É¿¿Åß¤Î´¨¤µ¡¡¶¯Îõ´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ï25ÆüÄ«¤Þ¤Ç¡¡½µËö¤Ï½Õ¤Ø
24Æü(·î¡¦¿¶ÂØµÙÆü)15»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¿·³ã¡¦Âçºå¡¦¹Åç¡¦Ê¡²¬¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢2·î²¼½Ü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¶¯Îõ´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢25Æü(²Ð)Ä«¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤¿¤á¡¢Ï©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£½µËö¤Ïµ¤²¹¤¬¥°¥ó¥°¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢½Õ¤Ø¤È¶á¤Å¤¯¤¿¤á¡¢ÀÑÀã¤ÎÂ¿¤¤½ê¤Ç¤Ï¡¢ÀãÊø¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2·î²¼½Ü¤Ê¤Î¤Ë¡¡ºÇ¹âµ¤²¹¡Ö¿¿ÅßÊÂ¤ß¡×¤¬Â³½Ð
2·î¤â²¼½Ü¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÇ¯¤Ê¤é¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÅß¤«¤é½Õ¤Ø¤Èµ¨Àá¤¬°Ü¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Àè½µ¤«¤é¡¢¶¯Îõ´¨ÇÈ¤¬ÎóÅç¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢24Æü(·î¡¦¿¶ÂØµÙÆü)¤ÎÆüÃæ¤â¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢¶õµ¤¤¬Îä¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤Ï10.8¡î¤È¡¢2·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ËÌÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢µ¤²¹¤Î¿ô»ú¤è¤ê¤â´¨¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿Êý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¯Îõ´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¡¡25Æü(²Ð)Ä«¤Þ¤Ç
º£²ó¤Î¶¯Îõ´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢25Æü(²Ð)Ä«¤Þ¤Ç»Ä¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇÄãµ¤²¹¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤âÉ¹ÅÀ²¼¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¼¯»ùÅç¤ÏÉ¹ÅÀ²¼1¡î¡¢¹âÃÎ¤È¹Åç¤ÏÉ¹ÅÀ²¼3¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÆâÎ¦Éô¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎä¤¨¹þ¤à½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É¹ÅÀ²¼4¡î¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ë¤È¡¢¿åÆ»´É¤¬Åà·ë¤¹¤ëÌÜ°Â¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¡²¬¡¦Ì¾¸Å²°¡¦¶âÂô¤Ï0¡î¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶âÂô¤Ç¤Ï24Æü(·î¡¦¿¶ÂØµÙÆü)15»þ¸½ºß¡¢ÀÑÀã¤¬21¥»¥ó¥Á¤È¡¢Ê¿Ç¯¤Î7ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ë¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢25Æü(²Ð)¤ÎÆüÃæ¤Ï¡¢¶¯Îõ´¨ÇÈ¤¬¼¡Âè¤ËËÌ¾å¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï5¡î¤¯¤é¤¤¡¢ÅìËÌ¤äËÌÎ¦¤Ï10¡î¤¯¤é¤¤¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ï13¡îÁ°¸å¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹Åç¡¦Ê¡²¬¤Ç¤Ï8Æü¤Ö¤ê¤Ë¡¢10¡î°Ê¾å¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Ãë´Ö¤Ï¡¢Æüº¹¤·¤ÎÃÈ¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
½µËö¡¡½Õ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ø
½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤É¤ó¤É¤óÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ç¤Ï¡¢½µ¤ÎÃæº¢¤«¤é15¡î°Ê¾å¤Î½ê¤¬Áý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£3·î¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë1Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Ê¡²¬¤Ç20¡î¤È4·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìµ¤¤Ë½ÕËÜÈÖ¤ÎÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢2Æü(Æü)¤âÃÈ¤«¤µ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÌÎ¦¡¦ÅìËÌ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Ç¤â¡¢½µËö¤Ë¤«¤±¤Æµ¤²¹¤¬¥°¥ó¥°¥ó¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿·³ã¤Ï¡¢27Æü(ÌÚ)°Ê¹ß¡¢10¡î°Ê¾å¤ÎÆü¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀçÂæ¤Ï28Æü(¶â)¤È3·î1Æü(ÅÚ)¤Ï15¡î¤È¡¢4·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»¥ËÚ¤Ç¤â¡¢28Æü(¶â)¤Ï9¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ç¡¢ÀÑÀã¤ÎÂ¿¤¤½ê¤Ç¤ÏÀã¤É¤±¤¬¿Ê¤à¤¿¤á¡¢Í»ÀãºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀãÊø¡¦²°º¬¤«¤éÍî¤Á¤ëÀã¤Ê¤É¤Ë¡¢½½Ê¬¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÞ¤ÊÀã²ò¤±¡¡Ãí°ÕÅÀ¤Ï?
ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Àã²ò¤±¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤ä»ö¸Î¤Ç¤¹¡£ÀÑÀã¤¬Â¿¤¯»Ä¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ Àã²ò¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÁ´ÁØ¤Ê¤À¤ì¡×¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»³¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬Á´¤Æ³ê¤êÍî¤Á¤ë¸½¾Ý¤Ç¡¢µ¤²¹¤Î¾å¾º¤ä±«¤Î¸å¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¤Ê¤À¤ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¼ÐÌÌ¤äÀÑÀã¤ËµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢ µ¤²¹¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬³ê¤ê¡¢¡Ö²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¡×¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸®Àè¤Çºî¶È¤¹¤ëºÝ¤ÏÆ¬¾å¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½üÀãºî¶È¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Ì¿¹Ë¤È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÁõÃå¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ê£¿ô¿Í¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ Àã¤¬Â¿¤¯ÀÑ¤â¤Ã¤¿Æ»Ï©¤Ç¡¢µ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤¿¤ê¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö´§¿å¡×¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ï©¸ª¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿Àã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÓ¿å¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Àã¤Î²ô¤¬ÇÓ¿å¹Â¤òºÉ¤¤¤À¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÂçÀã¤Î¤¢¤È¤Î±«¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Âç±«¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æ»Ï©¤Î´§¿å¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£