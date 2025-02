ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、片手サイズで使いやすくキュートなアートも施された、ディズニーデザイン「ステンレスボウル」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ステンレスボウル」ミッキーマウス&ミニーマウス

© Disney

価格:1,790円(税込)

サイズ:幅約12.6、奥行約12、高さ約6.5cm

満水容量:約520ml

製品重量:約70g

主材:18-8ステンレス

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

外側に「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のデザインがあしらわれたステンレスボウル。

かごいっぱいに野菜を持った「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の周りにはフルーツもデザインされています!

ステンレス製なので汚れが付きにくく、お手入れが簡単なのもうれしいポイント。

© Disney

小さめサイズなので、ドレッシングづくりや料理の下ごしらえにとっても便利◎

切った食材を小分けにしておくのにもぴったりです。

© Disney

内側には300mlまで計れる目盛り付き☆

満水容量は約520mlです。

© Disney

さらに液体を注ぎやすい形状になっているのも魅力的!

フライパンや鍋に調味料を入れたり、溶き卵を入れる際も注ぎやすく、スムーズに料理ができます。

© Disney

内側には「ミッキー&ミニー」のロゴとりんごのアートも。

細部までこだわりがたっぷりと詰まっています。

毎日のお食事の準備をより楽しくしてくれそう。

片手サイズで使いやすくキュートなアートも施された、ディズニーデザイン「ステンレスボウル」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキーとミニーのアート付き!ベルメゾン ディズニー「ステンレスボウル」 appeared first on Dtimes.