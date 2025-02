東京ディズニーシーのアメリカンウォーターフロントにあるワゴン「デランシー・ケータリング」

ここではニューヨーカーたちが大好きなホットドッグが提供されています。

ボリューム満点なホットドッグはワンハンドで食べられて、食べ歩きにぴったり!

東京ディズニーシー「デランシー・ケータリング」2024年冬-2025年早春 グランドメニューまとめ

場所:東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロント

サービスタイプ:ワゴンサービス

「ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ」のアメリカンウォーターフロント・ステーション前にある黄色いフードワゴン「デランシー・ケータリング」

駅舎前で軽食を販売するこの黄色いフードワゴンでは、ボリューム満点のホットドッグが大人気☆

そんな「デランシー・ケータリング」のグランドメニューを紹介をしていきます。

ホットドッグ

© Disney

価格:500円

ジューシーなソーセージを挟んだホットドッグ。

ソーセージの上にはケチャップとマスタードをかけていただきます!

食べ応えのあるホットドッグは、ワンハンドで豪快にほおばりながら食べ歩くのにオススメです。

スパイシーハリッサソース

© Disney

価格:110円

※味の変化が楽しめます

※辛味が苦手な方はご注意ください

クミンやコリアンダー等のスパイスと、 トマトやパプリカ等の野菜をブレンドした「うま辛」な味わいが特徴のスパイシーハリッサソース。

お好みのメニューに付けて、味の変化を驚きとともに楽しめる魔法のソースです。

ブラック麻辣ソース

© Disney

価格:110円

提供期間:2024年9月1日〜

※味の変化が楽しめます

ピリッとしたしびれと辛さを感じるブラック麻辣ソース。

隠し味のトマトの旨味も感じられ、さらに口の中に花山椒の風味が広がります!

ガーリックシュリンプソース

© Disney

価格:110円

※味の変化が楽しめます

ハワイアングルメのガーリックシュリンプを再現したガーリックシュリンプソース。

お好みのメニューに付けて、味の変化を驚きとともに楽しめる魔法のソースです。

ペットボトル

キリン 生茶 250円コカ・コーラ 250円

ホットドッグに、お好みの味変ソースをかけても楽しい!

東京ディズニーシー「デランシー・ケータリング」グランドメニューの紹介でした☆

