ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開しているセガプライズ。

今回は2025年2月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』グッズを紹介します!

セガプライズ『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』グッズ

登場時期:2025年2月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年3月より公開が予定されている『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』グッズがセガプライズに登場。

絵の中の世界を冒険するストーリーにちなみ、絵の具や額縁などを取り入れたプライズが展開されます。

作中に登場するオリジナルキャラクター「クレア」や「チャイ」のグッズも!

2025年2月より投入される『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』グッズを紹介していきます☆

映画ドラえもん のび太の絵世界物語 & you マスコットVol.1

登場時期:2025年2月21日より順次

サイズ:全長約7×5×10cm

種類:全3種(ドラえもん、クレア、チャイ)

いろいろなポージングを楽しめる“& you(アンドユー)”マスコットに、『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』のキャラクターたちが登場。

「ドラえもん」のほか、映画オリジナルのキャラクター「クレア」と「チャイ」がラインナップされます。

連れ歩いて、好きな場所でぬい撮りも楽しめるマスコットです!

映画ドラえもん のび太の絵世界物語 Lぬいぐるみ“ドラえもん&クレア”

登場時期:2025年2月21日より順次

サイズ:全長約20×15×28cm

種類:全2種(ドラえもん、クレア)

「ドラえもん」と「クレア」の大きなサイズのぬいぐるみ。

「ドラえもん」は、筆とパレットを手にしてベレー帽をかぶった姿で登場です。

映画オリジナルのキャラクター「クレア」は、髪色や髪型もしっかり再現されています☆

映画ドラえもん のび太の絵世界物語 Lぬいぐるみ“ドラえもん&チャイ”

登場時期:2025年2月21日より順次

サイズ:全長約20×15×28cm

種類:全2種(ドラえもん、チャイ)

大きなサイズのぬいぐるみには「ドラえもん」と「チャイ」の姿も。

唇をすぼめた、ローブを着た「ドラえもん」の表情がチャーミングです。

長い耳が印象的な、羽の生えた小さな悪魔「チャイ」も展開されます。

映画ドラえもん のび太の絵世界物語 赤いほっぺ ぬいぐるみ“ドラえもん&クレア&チャイ”

登場時期:2025年2月21日より順次

サイズ:全長約10×8×15cm

種類:全3種(ドラえもん、クレア、チャイ)

ほっぺたがほんのり染まった“赤いほっぺ”デザインのぬいぐるみに「ドラえもん」「クレア」「チャイ」が登場。

「ドラえもん」と「クレア」は、ちょっぴりおすまししたような表情をしています☆

チョコレートが大好きな「チャイ」は、満面の笑みを浮かべた表情が印象的です。

映画ドラえもん のび太の絵世界物語 額縁マスコット

登場時期:2025年2月21日より順次

サイズ:全長約8×4×10cm

種類:全4種(ドラえもん、のび太、クレア、チャイ)

ぬい撮りにもぴったりな、額縁型のマスコット。

「ドラえもん」と「のび太」のほか、映画に登場する「クレア」「チャイ」の額縁マスコットもラインナップされます。

好きな場所を背景に、自分だけの1枚を撮影できます!

映画ドラえもん のび太の絵世界物語 & you マスコットVol.2

登場時期:2025年2月27日より順次

サイズ:全長約7×5×10cm

種類:全5種(ドラえもん、のび太、しずか、ジャイアン、スネ夫)

手足を動かしてポージングを楽しめる“& you(アンドユー)”マスコットに「ドラえもん」「のび太」「しずか」「ジャイアン」「スネ夫」がラインナップ。

それぞれの特徴をとらえた、かわいらしいサイズのマスコットです。

お揃いの赤いベレー帽をかぶっているのもポイント☆

映画ドラえもん のび太の絵世界物語 プチフェイスマスコット

登場時期:2025年2月27日より順次

サイズ:全長約5×3×5cm

種類:全4種(ドラえもん、のび太、クレア、チャイ)

飾りタグがかわいい、フェイス型のマスコットは4種類が登場。

絵の具やクレヨン、パレットと、キャラクターごとに異なる飾りタグがついています。

バッグやリュックに付けて一緒におでかけできるストラップ紐つきです。

映画ドラえもん のび太の絵世界物語 赤いほっぺ LLぬいぐるみ

登場時期:2025年2月27日より順次

サイズ:全長約25×20×35cm

“赤いほっぺ”デザインで大きなサイズの「ドラえもん」がぬいぐるみになって登場。

ボリュームあるLLサイズで、存在感たっぷりに仕上げられています。

ほほを赤く染めた表情がかわいらしい「ドラえもん」です☆

映画ドラえもん のび太の絵世界物語 赤いほっぺ ぬいぐるみ

登場時期:2025年2月27日より順次

サイズ:全長約10×8×15cm

サイズ:全3種(ドラえもん(ベレー帽)、ドラえもん(ローブ)ウインク、ドラえもん(ローブ))

劇中に登場するコスチュームやテーマの衣装を着た、“赤いほっぺ”デザインの「ドラえもん」3種類を展開。

ほっぺが赤くなった表情もかわいい、ふんわりした素材を使用したプライズです。

ベレー帽をかぶったり、大きな筆を手にウインクしたりと、いろいろな「ドラえもん」のポーズや表情が楽しめます。

2025年3月からの映画公開に向け、『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』グッズが続々登場。

セガプライズの『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』グッズは、2025年2月より順次、全国のゲームセンターなどに投入予定です!

