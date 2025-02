Snow Man向井康二が自身のInstagramにて、現在発売中の『non-no』4月号特別版(集英社)で、なにわ男子の道枝駿佑を撮影した際のオフショット写真を公開した。

写真:「楽しい撮影ありがと!」と感謝を綴る向井康二

■フォトグラファー・向井康二が魅せる、道枝駿佑の“美”

向井は「non-no 4月号『Hello new me. Hello new World.』撮影させてもらいました。ありがとうございます」というメッセージとともに、8点の写真を公開。

『non-no』4月号特別版の表紙を道枝駿佑が飾っているが、その撮影を行ったのがPhoto Boyこと向井康二である。

出窓に腰掛け、外に視線をやる道枝のアンニュイな表情を逃さぬようシャッターを切る撮影オフショットや被写体が輝く最高の角度を狙って床に寝そべりながら撮影する姿、ハレーションを巧みにつかった出来上がった写真などを公開している。

なお、最後の写真では出窓でぐっと道枝の表情を狙った際のオフショットが掲載されており、近距離撮影に思わず道枝が照れた表情で笑みを浮かべているのも彼らの良好な関係性が感じられ、とても印象深いショットだ。

