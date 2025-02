川口春奈出演！Qoo10　TV-CM「メガ割スタート篇」

「Qoo10」は、2025年2月28日(金)から開始するQoo10最大の楽しいショッピング祭り「メガ割」の開始に合わせて、新TV-CM「メガ割スタート篇」を全国で放映開始します。

Qoo10 TV-CM「メガ割スタート篇」

【TV-CM概要】

《TV-CM》

タイトル :「メガ割スタート篇」(30秒・15秒)

放映開始 :2025年2月28日(金)〜

放映エリア :全国

このTV-CMには、Qoo10のイメージキャラクターに就任して6年目を迎える俳優の川口春奈さんが出演。

新TV-CMは「メガ割スタート篇」、Qoo10アプリ内のポップで楽しい世界を表現した内容となっています。

Qoo10ならではの「ショッピングのワクワク感」を一層引き立てる、川口さんの明るく、ナチュラルな演技を、ぜひ楽しめます。

【スマホの「メガ割スタート篇」TV-CMストーリー】

Qoo10アイコンをタップすると、ロゴの中へ吸い込まれるように進んでいきます。

その先は、Qoo10メガ割を表現した、みんながお買い物にワクワクする世界。

その中心でQoo10のイメージキャラクターである川口さんが、メガ割の案内人として、「Qoo10メガ割へようこそ!」と笑顔で出迎えます。

メガ割を訪れたお客様たちは、スマホを片手にワクワクした表情で「Qoo10メガ割トレンドランキング」や、さまざまアイテムを見回し、思わず感情がハートや顔文字として溢れ出てしまいます。

その姿を見た川口さんは「みなさん、狙ってますな〜!」と、ニヤり。

「さあ!メガ割スタート!」と高らかにメガ割の開始を宣言します。

その宣言と同時に、お客様はメガ割でのショッピングを開始。

「わあ!」「Qoo10限定!?」とお買い物を楽しみ、喜びも最高潮に。

川口さんが「いつもありがとう!」とQoo10を代表して利用者へ日頃の感謝を伝え、最後、メガ割の開催日を発表しました。

【撮影エピソード】

◆Qoo10のポップな世界を表現する、川口さんの華やかなコーディネート

Qoo10のイメージキャラクター就任6年目を迎えた川口さんは、今回のCMではオレンジのビスチェにピンクのシアーシャツ、同系色のオレンジパンツという鮮やかなスタイリングで登場。

春の「メガ割」のワクワク感を象徴するようなビビッドで華やかな装いは、落ち着いたナチュラルなイメージのある川口さんの、新たな魅力を感じるスタイリングとなりました。

◆川口春奈さんの多彩な表現力が光る!撮影は予定より早く終了!

川口さんが「メガ割」開催を祝して、Qoo10アプリの世界でお客様を笑顔でお迎えするというCM演出から、撮影では、明るい笑顔や親しみのある表情、そしてちょっぴり茶目っ気のある笑顔など、幅広い表現力を披露してくださいました。

また、限られた撮影時間の中でスムーズに演技をこなし、撮影は予定よりも早く進行。

最終的に予定よりも早く撮影が終了し、川口さんのプロフェッショナルを感じる現場となりました。

【川口春奈さん、撮影後インタビュー】

Q. 今回のCM撮影の感想を教えてください。

川口さん:いつもメガ割はお祭りのような感じで、ポップに明るく派手な感じですけど、今日は基本的にグリーンバックで、エキストラの方もいらして、どんな感じになっているのか気になります。

かなりお祭りのような感じになるのかなと想像しながら撮影しました。

Q. CM内で、お客様の目の前に「トレンドランキング」が現れるという演出がありましたが。

今川口さんが買いたいなと思っているものベスト3を教えてください。

川口さん:

<コーヒーメーカー>

シンプルにコーヒーが好きなのでおうちにあれば最高だなと思って書きました。

いろんな選択肢があるので選んだりするのも楽しいんですけど、どれがいいんだろうなと、家電全般そうだと思うんですけど。

今一番気になるものはコーヒーメーカーにしました。

<加湿器>

加湿器は持っているのですけど、今この時期なので、どれだけあってもいいなと思っているので欲しいですね。

(ご自宅にある加湿器が)今1個なので、リビングとかにあっても嬉しいなと思います。

<スピーカー>

普段スピーカーで音楽を聴くことも多いのですが、それも(加湿器と同様に)1個しかもっていないので、いろんなところに持ち歩いては、「あれ?どこにやったっけ?」みたいなのがあったりするし、

より(機能が)アップデートされていると思うので、色んな種類がある中で、自分が欲しいものに出会えたらいいなと思って、スピーカーにしました。

Q. 「来たぞ、メガ割。

」が今回のCMコピーとなっていますが、川口さんが今心待ちにしているモノ、コトは何かありますか?

川口さん:私は音楽が好きなので、普段音楽を聴くことも、ライブに行くこともあるので、そういうのはモチベーションの一つというか、ライブとかはすごい楽しみにしています。

Q. メガ割は対象商品が20%OFFになるクーポンが発行されるキャンペーンですが、川口さんが「いつもなら選ばないけど、20%OFFになっていたら試したい!」というものはありますか?

川口さん:家電全般や、あとは寝具系というか、例えば枕とか、マットレスだとかは頻繁に替えるものではないからこそ、そういった機会があればトライしやすいなと思います。

Q. メガ割開始当初から6年連続CM出演されていますが、6年後の川口さんに向けて、どんなメッセージを残したいですか?

川口さん:早いなという感覚であるのは間違いないと思うので、より1年1年すごく大切に、丁寧に噛みしめながら、1年はすごいあっという間なのでお仕事も積み重ねられていたらいいなという風に思います。

Q. 2月で30歳になられましたが、抱負を聞かせてください。

川口さん:やっぱり健康第一。

身体が健康でないと何事もできないと思うので、自分の身体を労わってあげるとか、ケアしてバランスを保ちながら、お仕事もそうですけど、がんばっていけたらいいなという思いと、楽しみながら、日々やっていけたらという風に思っています。

川口春奈さん 撮影後インタビュー(1)

川口春奈さん 撮影後インタビュー(2)

《YouTube》

新TV-CMのオンエア開始に先立ち、Qoo10の公式YouTubeチャンネルではCM動画を先行公開します。

CM動画公開先30秒

公開日時 : 2025年2月28日(金)17:00〜

【出演者プロフィール】

川口春奈(カワグチ ハルナ)

生年月日:1995年2月10日

出身地:長崎県/身長:166cm

2009年「東京DOGS」で女優デビューし、2011年には「桜蘭高校ホスト部」で連ドラ初主演を果たす。

その後は映画「一週間フレンズ。」(17)、映画「九月の恋と出会うまで」(19)、ドラマ「極主夫道」(20)、ドラマ「着飾る恋には理由があって」(21)、連続テレビ小説「ちむどんどん」(22)、ドラマ「silent」(22)、ドラマ「ハヤブサ消防団」(23)、ドラマ「9ボーダー」(24)など多数の映画やドラマへ出演する他に、「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」レギュラーや「第66回 輝く!日本レコード大賞」の司会、YouTubeチャンネル「はーちゃんねる」など幅広く活躍。

【メガ割について】

■メガ割

2025年2月28日(金)から3月12日(水)に、Qoo10最大のショッピング祭り「メガ割」を開催します。

期間中、「メガ割」対象商品が20%OFF(最大1万円引き)になるクーポンを発行し、定番商品から話題の新商品まで数多くの品揃えで、お得に商品を購入いただける独自のショッピング体験を提供します。

