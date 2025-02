おうちでできるプログラム本！『できた！がふえる 運動が好きになる！スタジオそら式 おうちでできる マット・鉄棒・とび箱』スタジオそら／発達障害療育研究所 著

アース・キッズ(R)は、2025年2月26日(水)に同社3冊目の書籍『できた!がふえる 運動が好きになる!スタジオそら式 おうちでできる マット・鉄棒・とび箱』(出版社:河出書房新社)を出版します。

『できた!がふえる 運動が好きになる!スタジオそら式 おうちでできる マット・鉄棒・とび箱』スタジオそら/発達障害療育研究所 著

定価 : 1,793円(税込)

著者 : スタジオそら/発達障害療育研究所 著

発売日 : 2025年2月26日(水)

出版社 : 河出書房新社

この書は、同社が運営する児童発達支援・放課後等デイサービス「スタジオそら(R)」が、2012年から約3,900人に対し現場で行ってきたケーススタディを基にした書籍です。

(「スタジオそら」は、2023年1月に放送された、発達障害をテーマにしたテレビドラマ『リエゾン-こどものこころ診療所-』の取材協力をしています。)

■本書の内容

運動が苦手なお子さんをもつ保護者の方を読者とし、学校体育にあるマット・鉄棒・とび箱への取り組み方を、イラストつきで紹介しています。

苦手の理由を知ることで、子どもに寄り添いながら、親子で「楽しく」取り組めることをポイントに作りました。

<目次より>

(1)「できた!」をサポートするために

・運動が好きになるには

・運動が得意な子と苦手な子

・運動が苦手な理由

・「スモールステップ」の組み立て方

・「サポート」の出し方

・「ほめる」ポイント

・子どもの注意をひくために

・うまくいかないときの工夫のポイント

・楽しみながら実施するポイント

(2)マット運動

・ゆりかごのプログラム

・前転のプログラム

・後転のプログラム

(3)鉄棒

・ツバメのプログラム

・前回りのプログラム

・逆上がりのプログラム

(4)とび箱

・助走・踏みきりのプログラム

・開脚とび乗りのプログラム

・開脚とびのプログラム

逆上がりのチェックポイント

逆上がりプログラム・とびこせトントン

■「スタジオそら」について

「スタジオそら」は児童福祉法に基づく児童発達支援、放課後等デイサービスです。

子どもたちが晴れた大空の太陽のような気持ちで育って欲しい…、そんな願いをこめて「スタジオそら」と名付けました。

1対1を基本とし、子どもが楽しみながら課題にチャレンジできる発達支援療育(R)を提供しています。

