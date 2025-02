キャラクターソング試聴動画公開！GSE『百剣討妖伝綺譚』

台湾インディーゲームチーム7QUARKが開発し、Game Source Entertainmentがグローバル展開を手がける和風アクションRPG『百剣討妖伝綺譚』が、2025年2月24日から3月3日に開催される「Steam Nextフェス」へ参加します。

台湾インディーゲームチーム7QUARKが開発し、Game Source Entertainmentがグローバル展開を手がける和風アクションRPG『百剣討妖伝綺譚』が、2025年2月24日から3月3日に開催される「Steam Nextフェス」へ参加。

このイベントを通じて、プレイヤーの方にさらなる試遊コンテンツが届けられます。

また、メインキャラクターである時雨(CV:日笠陽子)、沙羅(CV:竹達彩奈)、竹虎(CV:小山力也)が歌う主題歌試聴も公開中。

百剣討妖伝綺譚 忍者少女「時雨」

『百剣討妖伝綺譚』は、Roguelite要素を取り入れた和風アクションRPGです。

舞台は妖怪が跋扈する江戸時代。

妖怪の王者「九尾の狐」が人間界を襲い、数百年にわたる人と妖が共存する平和を破壊し、世界を混乱へと陥れます。

プレイヤーは、忍者少女「時雨」、地獄の獄卒「沙羅」、妖怪武士「竹虎」という三人の主人公となり、それぞれの専属武器──妖刀・双刀・和弓を駆使しながら、魑魅魍魎との激戦に挑みます。

生死輪廻を超えた戦いの果てに、三人はどのような真実へと辿り着くのでしょうか?

『百剣討妖伝綺譚』は、Steam Nextフェス期間中に公開される「Ver.2.0」体験版のメインストーリー第1章の前半部分を先行体験でき、さらに新たなステージも登場。

異なる季節が広がるマップを探索し、浮世絵風のファンタジー風景を堪能できます。

また、今回の体験版には新たなボスステージも追加され、緊張感あふれる戦闘がプレイヤーを待ち受けます。

両匹の狛犬がタッグを組んで、プレイヤーの戦略と瞬時の判断力を試す存在となっており、挑戦するたびに新たなおもしろさを味わえます。

妖怪

また、7QUARKの公式SNSでは、三人の主人公である時雨(CV: 日笠陽子)、沙羅(CV: 竹達彩奈)、竹虎(CV: 小山力也)のキャラクターソング試聴も公開されています。

それぞれの個性が際立つ楽曲が楽しめます。

「千羽鶴」

歌 : 時雨(CV:日笠陽子)

作詞・作曲: 海野水玉

編曲 : 岩崎誠司

「地獄DE☆ポンコツ音頭」

歌 : 沙羅(CV:竹達彩奈)

作詞 : ひさまつえいと

作曲・編曲: 山崎泰之

「猛き月光の如く」

歌 : 竹虎(CV:小山力也)

作詞 : ひさまつえいと

作曲・編曲: MIX-U3

今回のSteam Nextフェスを通じて、プレイヤーの皆様は『百剣討妖伝綺譚』の物語に初めて触れ、季節感あふれるマップを探索し、強大なボスに挑むことができます。

【新PV】

■タイトル :百剣討妖伝綺譚

■対応機種 :PC/Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)4/

PlayStation(R)5/Xbox One/Xbox series X|S

■発売日 :2025年4月24日

■価格 :4,380円(税込み4,818円)

■価格(限定版):7,727円(税込み8,500円)

■ジャンル :ローグライトアクションRPG

■プレイ人数 :1人

■表示対応言語:日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/韓国語/

フランス語/ドイツ語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語

■発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :7QUARK

■CERO :D

■権利表記 :(C)2025 7QUARK. Licensed to and published by Game Source Entertainment. All rights reserved.

