¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¡¡¥¹¥Ú¥¤¥óÎ¹¹Ô¤Ç¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¹ðÇò¡¡ÂìÂô¥«¥ì¥ó¤â¶Ã¤¡Ö¤¨¤§¡¼¡ª´í¤Ê¤¤¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡×¤Î¸þ°æ·Å¤¬£²£´ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¹¥Ú¥¤¥óÎ¹¹Ô¤Ç¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸þ°æ¤Ï£±½µ´Ö¤Û¤ÉµÙ²Ë¤ò¼è¤ê¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÎ¹¹Ô¤òËþµÊ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÌµ»ö¤Ë¤Í¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤Ä¤Ä¡Ö²¿ÅÙ¤«´í¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã±½ã¤ËÃÏ²¼Å´¤È¤«¡¢¥Ð¥¹¤È¤«¤òº£²ó¤Ï»È¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇÄ´¤Ù¤Ê¤¬¤éÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¸å¤í¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Âç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢·ôÇäµ¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡Ä¡×¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¡£ÀÎ¡¢µÕ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ³¤³°Î¹¹Ô¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡×¤È·ÈÂÓ¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£¤·¤«¤·¡Ö£²ÅÙ¤Û¤É·ÈÂÓ¤ò¥È¥¤¥ì¤ËËº¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶²¤í¤·¤¤½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡Ä¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¹ðÇò¡£¤È¤â¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëÂìÂô¥«¥ì¥ó¤Ë¡Ö¤¨¤§¡¼¡ª´í¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤«Åö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡££±Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤«¤Í¡££±½µ´Ö¤Î¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ç¡×¤ÈËþÂ¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£