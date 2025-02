砂糖醤油の甘じょっぱい味わい！ブルボン「プチあまじょっパウダーせん」

ブルボンは、選ぶ楽しさと食べきりサイズがちょうどいいプチシリーズに「プチベジチップス」「プチサラダせんうましお味」「プチあまじょっパウダーせん」の3品を2025年3月4日(火)に発売します。

ブルボン「プチあまじょっパウダーせん」

暖かくなる春の季節に、おでかけのおともとして食感軽やかな3品です。

発売日 :2025年3月4日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

内容量 :22g

賞味期限:8カ月

ブルボン「プチあまじょっパウダーせん」は軽い食感でくちどけの良いソフトせんべいを砂糖醤油の甘じょっぱい味わいが楽しめます。

ほんのり黒糖が効いたコクのあるおいしさです。

