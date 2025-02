ブルボンは、プチシリーズの特徴を踏襲し、質を高めた商品“大人のプチ”シリーズ6品を2025年3月4日(火)に新発売します。

ブルボン「大人のプチチーズケーキ」

商品名 :内容量 :5個

発売日 :2025年3月4日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :6カ月

ブルボンは、プチシリーズの特徴を踏襲し、質を高めた商品“大人のプチ”シリーズ6品を2025年3月4日(火)新発売。

“大人のプチ”シリーズは、通常のプチシリーズでは表現できない上質感、贅沢感をコンセプトにした食べきりサイズの商品群です。

様々なくつろぎのシーンをお好みの“ひとつまみ”のアイテムと過ごせます。

ブルボン「大人のプチチーズケーキ」はたっぷりのクリームチーズに加え、発酵バターや全粉乳などをふんだんに使用して焼きあげたチーズケーキです。

濃厚でコク深い味わいながらもさっぱりとした後味でクセになるおいしさです。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post たっぷりのクリームチーズ使用!ブルボン「大人のプチチーズケーキ」 appeared first on Dtimes.