¸µ£Ó£Ô£Õ£´£¸¡¦´äÅÄÍÛºÚ¡¡¹ë²Ú¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤ÇÀ¸ÃÂº×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµþ¤Ç¿´µ¡°ìÅ¾¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡ºòÇ¯£µ·î¤Ë£Ó£Ô£Õ£´£¸¤òÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤ÏÉñÂæ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î£Í£Ã¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë´äÅÄÍÛºÚ¡Ê£²£²¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢ÅìµþÏÑ¥¯¥ë¡¼¥º¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö´äÅÄÍÛºÚ¡¡£²£²¡Ê¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¡ËÀ¸ÃÂº×¡Á¹ë²Ú¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç¤ª½Ë¤¤¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡£²£±Æü¤Ë£²£²ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢£²£²Æü¤Ë¥½¥í½é¤È¤Ê¤ëÂî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¤â¤Î¡££±Éô¡Ê¥Ç¥¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ë¤È£²Éô¡Ê¥Ê¥¤¥È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅìµþÏÑ¤«¤é¤ÎÀä·Ê¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤Î¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¡££Ó£Ô£Õ£´£¸¤Î³èÆ°µòÅÀ¤Ç¤¢¤ëÀ¥¸ÍÆâÃÏÊý¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼³«±éÁ°¡¢´äÅÄ¤Ï±Æ¥¢¥Ê¤Ç¡Öº£¤«¤é³§¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ø¥Á¥ç¥³¤òÆÏ¤±¤Ë¹Ô¤¤Þ¡Á¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¡ÖÇ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Á¥ç¡¼¥«¡¼¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦²ÄÎù¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç£±¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¼êºî¤ê¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¤ò¼êÅÏ¤·¤·¤¿¸å¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤Å·µ¤¡£»ä¤ÏÀ²¤ì½÷¡¢Ì¾Á°¤ÎÍÛºÚ¡Ê¤Ò¤Ê¡Ë¤ÎÍÛ¤ÏÂÀÍÛ¤ÎàÍÛá¤Ç¤¹¡£³°¤Î·Ê¿§¤â¤¤ì¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤Ò¤Ê¤ÎÊý¤¬¤¤ì¤¤¤«¤â¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¦¥¥Ã¥¹¡×¡ÊÅÏ¤êÏ²¼Áö¤êÂâ£·¡á¹ñÀ¸¤µ¤æ¤ê¤Î¥«¥Ð¡¼¡Ë¤ä¡Ö»ä¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¡Ê£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò£Ú¡Ë¤òÈäÏª¡£¤¤¤Á¤´¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¤Ç¡¢£²£²ºÐ¤ÎÀ¸ÃÂº×¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¤¥È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°Å°Ç¡×¡Ê£Ó£Ô£Õ£´£¸¡Ë¤È¡ÖÎÞ¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¡Ê£Á£Ë£Â£´£¸¡Ë¤ò²Î¾§¡£¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸ÃÂº×¤¬Á¥¤Î¾å¤Ç¤Ç¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢´äÅÄ¤Ï¡Ö¹Åç¤ä»³¸ý¤«¤éÅìµþ¤Þ¤Ç¤ª½Ë¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡££²£²ºÐ¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê»×¤¤½Ð¤¬ºî¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶·ã¡£¥°¥ë¡¼¥×»þÂå¤ÏÁ¥¾å·à¾ì¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¤ÎÁ¥¾å¤Î·à¾ì¤Ç²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤¬¾åµþ¤·¤Æ¸«¤ë·Ê¿§¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£Àä·Ê¤Î¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¡ÄÅìµþ¤Ç¿´µ¡°ìÅ¾¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¥¸ÍÆâ¤Ç³®Àû¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡££²£²ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£