ブルボンは、ウエハースの食感が心地よいチョコレート「100gミニビットウエハースアソート」を2025年3月4日(火)に発売します。

ブルボン「100gミニビットウエハースアソート」

内容量 :100g(個装紙込み)

発売日 :2025年3月4日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :10カ月

ブルボンは、ウエハースの食感が心地よいチョコレート「100gミニビットウエハースアソート」を2025年3月4日(火)に発売。

「100gミニビットウエハースアソート」は、3種の味のウエハースチョコを詰め合わせた商品です。

それぞれ、ココアクリーム、ストロベリークリーム、抹茶クリームをサンドしたウエハースをミルクチョコレートで包んでいます。

ウエハースの香ばしさにまろやかなミルクチョコレートの甘さとクリームの香り立つ味わいが一体となっており、個装でおいしさをシェアできる商品です。

【ミニビットアソートについて】

1987年にガブッとまるかじりできるひと粒チョコレート「ビット」を発売しました。

2004年にビットをひと回り小さく食べやすくし、一袋でいろいろな種類が楽しめるシリーズ商品として発売したのが「ミニビットアソート」です。

ミニビットアソートは同社の大袋チョコレート商品のさきがけとなった商品です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 軽やかな食感!ブルボン「100gミニビットウエハースアソート」 appeared first on Dtimes.