クッション性に優れた！fitfit「ハンズフリークッションソールスニーカー」

fitfitは、履いた瞬間からもちもちプニプニとした足裏感覚がやみつきになる「ハンズフリークッションソールスニーカー」を2025年2月中旬より全国直営店舗59店と、fitfitオンラインストア、インターネット通販などで販売開始します。

fitfit「ハンズフリークッションソールスニーカー」

カラー :ブラック、ラメグレー、ラメシャンパン

サイズ :22.0cm〜25.5cm

アッパー素材:合成繊維・合成皮革

ヒール高 :5.5cm

靴幅 :3E

価格 :11,990円(税込)

発売日 :2025年2月中旬

取扱店舗 :同社直営59店舗、fitfitオフィシャルサイト( https://fitfit.jp/ )、インターネット通販など

利便性と快適性を求めた消費者のニーズに応えるハンズフリースニーカー。

快適な履き心地をしっかり担保しつつ、脱ぎ履きすらも楽しめます。

瞬く間に定番ヒットシリーズとして定着しました。

そして、今季はハンズフリースニーカーシリーズを前季よりも3型増の7型にシェアを拡大。

今回新発売する「ハンズフリークッションソールスニーカー」はシリーズ内で1番クッション性に優れており、履いた瞬間からの気持ちよさを実現しています。

外反母趾をはじめとする、足にトラブルのある方でも履けるカジュアルスニーカーとして、約5,000足の販売予定です。

■「ハンズフリークッションソールスニーカー」の商品特長

1. 靴ベラ状のモールドパーツにより、かがまずに、手を使わずにストンと着用が可能。

丸ゴム紐は調整可能なドローコード仕様のため、紐を結ぶ手間もありません。

丸みのあるメタルのコードストッパーはデザインアクセントに。

2. トレンドでもある、ややワイドなラウンドトウの木型を新しく採用。

足指をしっかり開いて地面を掴むように歩く事が可能になり、開放的な履き心地と疲労感の軽減が期待できます。

3. 5.5cmの厚底ソールは、片足約240gと超軽量。

硬度が低く、クッション性の高いEV素材を使用し、弾むような履き心地を実現。

底面のラバー部分を最小限にすることで、ボリュームソールでも軽さと屈曲性の良さを両立。

4. クッショニングを重視したラテックス性のインソールを採用。

プニプニとした感覚が履いた瞬間から心地よく、足裏のトラブルに対してもやさしい弾力。

また、通気孔を多数設け、蒸れも予防。

表面には抗菌防臭メッシュを貼り、気温の高い時期にも適応。

5. アッパーには通気性の良いニットを使用。

ライトベージュとライトグレーはラメ入りで、エレガントで華やかな印象に。

サイドの透かし編みは、より空気を循環しやすく、蒸れによる不快感を軽減。

母趾部には縫い目や生地の重なりを付けず、ストレスフリーな仕上がりに。

●商品仕様

