じわじわと角質層のすみずみまで浸透！ハーバー研究所『ラベンダー海の宝石』

ハーバー研究所は、天然ラベンダーの精油※を配合したバーム状スクワラン『ラベンダー海の宝石』を、2025年4月21日(月)より、通信販売および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売します。

ハーバー研究所『ラベンダー海の宝石』

容量・価格:20g 2,090円(税込)

『ラベンダー海の宝石』はうるおい成分スクワランをバーム状に固め、天然ラベンダーの精油※をプラスしたスペシャルケアアイテムです。

ごく薄い油膜となってゆっくり、じわじわと角質層のすみずみまで浸透するため、肌の水分蒸発を防ぐ力に優れ、うるおい効果が持続。

乾燥で敏感になった肌にもやさしくなじみます。

ラベンダーのさわやかで優しい香りが、心地よいスキンケアタイムを演出します。

商品特長

◎うるおい成分スクワランをバーム状に固め、ラベンダーの天然精油※を配合したスペシャルケアアイテム。

ラベンダーの香りに包まれながら肌のお手入れができます。

※ラベンダー油

◎乾燥やカサつきが気になる部分に薄く延ばすだけで肌をしっとり、なめらかに整えます。

◎じっくりと角質層のすみずみまで浸透するため、肌の水分蒸発を防ぐ力に優れ、うるおい効果が持続。

◎就寝前のスキンケアはもちろん、メイク前のうるおいアップ用としてもおすすめのアイテムです。

◎カサつく肘やかかとなど、ボディケアにも使えます。

使用方法

スキンケアの最後に、乾燥が気になる部分を中心に指先でそっと伸ばします。

使用量は肌の状態によって加減してください。

※なくなり次第終了となります。

