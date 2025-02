ハーバー研究所は、2025年2月19日(水)に『ショップハーバー 仙台パルコ店』をオープンしました。

ショップハーバー 仙台パルコ店

オープン日:2025年2月19日(水)

営業時間 :10:00〜20:30

所在地 :〒980-8484 宮城県仙台市青葉区中央1-2-3 本館B1F

TEL :022-726-5333

ハーバー研究所は、2025年2月19日(水)に『ショップハーバー 仙台パルコ店』をオープン。

『ショップハーバー 仙台パルコ店』では、店内の照明をシーズン商品と調和させ、シーズナルなワクワク感と楽しさ、入店しやすい演出を施しています。

肌診断機でのお肌のチェックやビューティカウンセラーによる利用者一人お一人に寄りそったカウンセリングのもと、ハーバー商品を実際に試す事が出来ます。

また、オープンを記念して、お好きな美容液が2本選べるオープニングセットを数量限定で発売します。

※ハーバーは防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、タール系色素は無添加。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ビューティカウンセラーによる寄りそったカウンセリング!ショップハーバー 仙台パルコ店 appeared first on Dtimes.