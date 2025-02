東京と関西の名店のシェフが腕を振るった特別メニュー！奈良の『食』メニューフェア

奈良県では、都市圏で人気のレストランにおいて、2025年2月24日(月)から3月9日(日)の期間限定で、県産の厳選食材を活かした特別メニューを提供するフェアを開催中です。

奈良の『食』メニューフェア

【開催期間】

2025年2月24日(月)〜2025年3月9日(日) 14日間

このフェアでは、多くの方々から人気を集める東京と関西の名店のシェフが、希少な大和野菜や有機野菜、人気のブランド苺「古都華」のほか、奈良県が誇る和牛ブランド「大和牛」などの県産食材の魅力を最大限に活かすべく腕を振るった期間限定の特別メニューを楽しめます。

また、このフェア開催に先立ち2月3日(月)には、実施店舗を代表して、ジョンティアッシュ(東京都港区)平野敬祐シェフ、コンチェルト(東京都渋谷区)井口隆之シェフ、HOTEL THE MITSUI KYOTOのフレンチ「都季」(京都府京都市)浅野哲也シェフに現地の農場などへ来訪し、育った自然や風土とともに食材の魅力を伝えました。

著名シェフが厳選した奈良県産食材が織りなす期間限定の特別メニューを楽しめます。

【協力店舗/参加シェフ】

[東京]

1) ジョンティアッシュ(東京都港区白金台)

平野敬祐シェフ

2) コンチェルト(東京都渋谷区上原)

井口隆之シェフ

3) 初代割烹 高橋(東京都渋谷区上原)

高橋豊和料理長

[関西]

4) HOTEL THE MITSUI KYOTO「都季」(京都府京都市中京区)

浅野哲也シェフ

5) オルタンシアビストロ(大阪府大阪市淀川区)

川端和波シェフ

6) KITASHINCHI ひおか(大阪府大阪市北区)

日岡良輔料理長

