現在シービリーブスカップを戦うなでしこジャパンは23日にコロンビア代表と対戦し、4-1での勝利を飾った。新たな時代をスタートしたなでしこはオーストラリア代表との初戦を4-0で制しており、ニルス・ニールセン新監督の下でいいスタートを切っている。



第2戦目となるコロンビア代表との試合も完勝を飾ったなでしこだが、この試合で話題を呼んでいるのが19歳谷川萌々子のスーパーゴールだ。試合開始からわずか18秒後、相手のボールを奪った谷川はゴールから30mほど離れた位置から豪快に左足を振り抜く。するとこのシュートがゴール右上隅に突き刺さり、電光石火の先制ゴールとなった。





18 SECONDS INTO THE MATCH



Momoko Tanikawa gives Japan the lead 1-0 over Colombia!#shebelievescup x @Visa pic.twitter.com/WsdOE1fF9c