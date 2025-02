【ライブレポート】ATEEZ、K-POPアーティスト初となるヨーロッパ最大規模のLa Défense Arena公演は大盛況

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「僕たちの人生に一筋の光になってくれたように僕たちも皆さんの光になります」(ATEEZ)

韓国の8人組ボーイズグループATEEZが、2月22日(以下現地時間)にK-POPアーティストとして初めてフランス・パリのLa Defense Arenaで2025ワールドツアー『’TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER’ IN EUROPE』公演を開催した。

韓国の8人組ボーイズグループATEEZが、2月22日(以下現地時間)にK-POPアーティストとして初めてフランス・パリのLa Defense Arenaで2025ワールドツアー『’TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER’ IN EUROPE』公演を開催した。

La Defense Arenaは約4万人の観客を収容できるヨーロッパ最大規模の公演会場。ATEEZはK-POPアーティストとして初めて同会場で単独コンサート開催という快挙を成し遂げ、ワールドクラスアーティストとして唯一無二の存在感を改めて証明した。

ATEEZのパリ単独公演は2019年に開催したワールドツアー『The Expedition Tour』、2022年の『THE FELLOWSHIP : BEGINNING OF THE END』、2023年の『THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL』に続き今回が4回目となる。約1年ぶりに訪問したパリで、一層グレードアップした音楽とステージで、再び現地のファンの心を掴んだ。

この日、ATEEZはこれまで多くの愛と支持を受けてきた名曲で構成された充実したセットリストを披露し、パリの夜を華やかに飾った。

彼らは、名に恥じない「パフォーマンスの職人」としての真価を発揮したのはもちろん、躍動的な群舞にも揺れないライブパフォーマンスの実力を誇り、会場の全てを圧倒。

さらに多種多様な照明や特殊効果、壮大なサウンドなど、華麗な見所が加わえられたことで観客の没入感をさらに高め、観ることの楽しさと感動が全て詰め込まれた完璧な公演となった。

「La Defense Arena」で新たな初の記録を刻み、何にも増して熱い歓声の中心に立ったATEEZは公演の最後に「ATINY(ファンの呼称)とここで美しい夜を共にすることができて光栄でした。皆さんが届けてくれた大きな応援と幸せに必ず恩返しし、僕たちの人生に一筋の光になってくれたように僕たちも皆さんの光になります。」と想いを伝えた。

ATEEZは2月25日にベルギー・ブリュッセルの「ING Arena」で2025ヨーロッパツアー『’TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER’ IN EUROPE』最後を飾る。

そんなATEEZは、日本初となるファンミーティングの追加公演が神戸にて開催が決定しており、3月28日、3月29日に神戸・ワールド記念ホールにて開催される。

(C) KQ ENTERTAINMENT

ライブ情報

『ATEEZ 2025 FANMEETING <ATINY’S VOYAGE : FROM A TO Z> IN JAPAN』

03/28(金)兵庫・ワールド記念ホール

03/29(土)兵庫・ワールド記念ホール

ATEEZ OFFICIAL SITE

https://ateez-official.jp/

