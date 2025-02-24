¡Ö¤ä¤Ù¤¨¡ª¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬´é¤ò¤·¤«¤á¤ë¡¡½é¥é¥¤¥ÖBP¤ÇÄËº¨¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤¬¤è¤¯¿¶¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á
MLB¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡¢½é¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢»ÍÊýÈ¬Êý¤«¤é¡Ö¥·¥ç¡¼¥Ø¥¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÂç´¿À¼¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î±¦ÏÓ¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¯¥ë¡¼¥ºÅê¼ê¤òÁê¼ê¤Ë¡¢32µå¤Î¤¦¤Á18µå¤ò¥¹¥¤¥ó¥°¡£°ÂÂÇÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤¬2ËÜ¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬11ËÜ¡¢¶õ¿¶¤ê¤¬5ËÜ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¡£½øÈ×¡¢3µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬ÀÞ¤ì¡¢¡Ö¤ä¤Ù¤¨¡ª¡×¤È¶«¤Ó´é¤ò¤·¤«¤á¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¡£¥Ð¥Ã¥È¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï3ËÜ¤·¤«¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤¬»Ä¤ê2ËÜ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¾Ç¤ê¤¬¸ý¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¥é¥¤¥ÖBP¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥È¤¬¤è¤¯¿¶¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤Þ¤¿¡Öº£Æü¡¢Åê¼ê¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Íè½µ²¼½Ü¤Î»î¹ç¤ËDH¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î½Ð¾ì¤â¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£