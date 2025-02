ロックバンド「LUNA SEA」がインスタグラムを更新。

2月22日に開催された、東京ドーム公演「The Millennium Eve 2025 LUNA SEA / GLAY」で、「LUNA SEA」と「GLAY」が25年ぶりに共演した際の写真を公開しました。



【写真を見る】【LUNA SEA × GLAY】 25年ぶり共演 集合ショットに反響 「ほんとにほんとに最高最幸!!!」



インスタグラムでは「THANK YOU GLAY!! THANK YOU ALL!!」「The Millennium Eve 2025 LUNA SEA|GLAY 東京ドーム」と綴ると、写真をアップ。

投稿された写真では、ロックの最前線を走ってきた2組の共演に、会場の熱が最高潮に達している様子が見て取れます。





この投稿にファンからは「あー!!!!ほんとにほんとに最高最幸!!!それしか出てこない」・「ライブは勿論だけど、エントランスなどもLUNASEA&GLAY仕様でとっても楽しかったし、素敵でした」・「めっちゃ最高でした!感極まって涙が…ずっとずっと応援してます!ありがとうございました!」・「素敵 最高な写真ありがとうございます」などの反響が寄せられています。







【担当:芸能情報ステーション】