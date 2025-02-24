¸½¶â¥ì¥¹²½¤Ç¸º¤ë1±ß¶Ì¡¡ºòÇ¯¤ÎÀ½Â¤¤ï¤º¤«51ËüËç¡¡²¤½£¤Ç¤Ï¾¯³Û¹Å²ßÇÑ»ß¤·¤¿¹ñ¤â
¡¡ºÇ¶á¡¢1±ß¹Å²ß¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹²½¤¬¿Ê¤ß¡¢½ÐÈÖ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢SNS¤Ç¤ÏÇÑ»ßÏÀ¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÆüËÜ±ß¤ÎºÇ¾®Ã±°Ì¤Ç¤¢¤ë1±ß¹Å²ß¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢ÉÔÍ×¤Ê¤Î¤«¡£¸½¾õ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¡Ö£±¥»¥ó¥ÈÃòÂ¤Ää»ß»Ø¼¨¡×¤ÇÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë£±±ß¶Ì¤Î¤³¤ÎÀè
¢£¡È1±ß¶ÌÇÑ»ßÏÀ¡ÉSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï10Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö1¥»¥ó¥È¹Å²ß¤ÎÃòÂ¤Ää»ß¤òºâÌ³Ä¹´±¤Ë»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö1¥»¥ó¥È¹Å²ß¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤¬2¥»¥ó¥È¤òÄ¶¤¨¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ºî¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎSNS¤Ç¤â¡Ö¤ª»¥¤ÏÍî¤Á¤Æ¤Æ¤â½¦¤¦¤±¤É¡¢1±ß¤¬Íî¤Á¤Æ¤Æ½¦¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤ë¤·¡¢ÇÑ»ß¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢1±ß¶ÌÇÑ»ßÏÀ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢°ìÈÌÎ®ÄÌÍÑ¤Î1±ß¶Ì¤Ï2016Ç¯°Ê¹ß¡¢À½Â¤¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¤Ê¾¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À½Â¤Ëç¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿ÍâÇ¯¤Î1990Ç¯¤Ç¡¢¤ª¤è¤½27²¯7000ËüËç¡£¸½ºßºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë1±ß¶Ì¤Ï¼ç¤Ë¥³¥ì¥¯¥¿¡¼ÍÑ¤Ç¡¢µîÇ¯¤ÎÀ½Â¤Ëç¿ô¤Ï¤ï¤º¤«51ËüËç¤Ç¤¹¡£
¡¡À¤³¦Åª¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢¾¯³Û¹Å²ßÇÑ»ß¤ÎµÄÏÀ¤Ï³Æ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìÍÎÂç³Ø¡¡ÀîÌîÍ´»Ê¶µ¼ø¡¡
¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ï10¥«¹ñ¤°¤é¤¤¤Ï¡¢¤â¤¦¾®¤µ¤¤¥³¥¤¥óÇÑ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¢£ÃòÊª¤ÎÄ®¡ÄºÇÂç¤Î²ÝÂê¤ÏºàÎÁÈñ¤Î¹âÆ
¡¡1±ß¶Ì¤ÎÁÇºà¤Ï½ã¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½ÉÊ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÃòÊª¤ÎÄ®¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤Ç¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½ÉÊ¤òºî¤ë¾®Àô¥¢¥ë¥ß¤Ç¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Êº½·¿¤È¤¤¤¦À½Ë¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÅÄ±Ñ»ÌÂåÉ½¡¡
¡Ö·¿¤¬¾å¤È²¼¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ëº½¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¸Ç¤á¤Æ¡¢¤³¤Î·¿¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¡×
¡¡¤Ç¤¤¿º½·¿¤Ë¡¢2»þ´Ö°Ê¾å²Ð¤Ë¤«¤±¤¿750¡î¤Î¥¢¥ë¥ß¤òÎ®¤·¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡Å´¤è¤ê¤â½À¤é¤«¤¯¡¢°·¤¤¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡£ÉÔ½ãÊª¤Î½üµî¤ä¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²¹ÅÙÄ´À°¤Ê¤É¡¢Á¡ºÙ¤ÊÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µ»½Ñ¤Î·Ñ¾µ¤âÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÆÃ¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏºàÎÁÈñ¤Ç¤¹¡£ÆâÅÄÂåÉ½¡¡
¡Ö¤³¤ì¤¬ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡£ºàÎÁ¤ÏËÜÅö¤ËÆ¬¤¬ÄË¤¤¡×
¡¡¹©¾ì¤Ç1±ß¶Ì¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆâÅÄÂåÉ½¡¡
¡Ö¤â¤·¡¢¤³¤ì¤¦¤Á¤Îº½·¿¤Çºî¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦1±ß¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö1±ß¶Ì¤òºî¤ë¤Ë¤Ï3±ß¤«¤«¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·1±ß¶Ì¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÉáÃÊ¤ÎÇã¤¤Êª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÀîÌî¶µ¼ø¡¡
¡Ö°ìÈÖ¾®¤µ¤¤Ã±°Ì¤ò5±ß¶Ì¤Ë¤·¤ÆËöÈø¤ò0¡¦5¡¦0¡¦5¤Ë·×»»¡£¥é¥¦¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥é¥¦¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤Ï¡¢Æó¼Î»°Æþ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢98±ß¤«¤é102±ß¤Þ¤Ç¤Ï100±ß¡¢103±ß¤«¤é107±ß¤Þ¤Ç¤Ï105±ß¡¢108±ß¤«¤é112±ß¤Þ¤Ç¤Ï110±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹´üÅª¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÂ»ÆÀ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¢£1±ß¶Ì¤Î²ÁÃÍ¤òÁÊ¤¨¤ëÅ¹¤â
¡¡°ìÊý¡¢1±ß¶Ì¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¤éº¤¤ë¤È¤¤¤¦Å¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ABS²·Çä¥»¥ó¥¿¡¼¡¡Åâ³ù¹§¹Ô¼ÒÄ¹¡¡
¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£50Á¬1±ß¤¬¾¡Éé¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡³Ê°Â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎABS²·Çä¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢»ÙÊ§¤¤¤Ï¸½¶â¤Î¤ß¤Ç¡¢°ì±ßÃ±°Ì¤Ç²Á³ÊÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åâ³ù¼ÒÄ¹¡¡
¡Ö¡ÊÃÍÃÊ¤ò¡ËÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Á¤¬ÃÍÃÊ¤ò²¼¤²¤Æ5±ß¡ÊÃ±°Ì¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Á´ÉôÍø±×¤«¤éºï¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÄË¤¤¡×
¡¡Åâ³ù¼ÒÄ¹¤Ï1±ß¶Ì¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö1±ß¤¬¾¡Éé¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡Ø1±ß¤ò¾Ð¤¦¤â¤Î¤Ï1±ß¤Ëµã¤¯¡Ù¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2025Ç¯2·î24ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë