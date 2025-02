「何でも聞いています」河北麻友子、先輩ママ・桐谷美玲に子育ての相談

モデルで女優の河北麻友子(33)が、頼れる「子育ての相談相手」について明かした。2021年1月に一般男性と結婚、23年4月に第1子出産を報告したが、「友達がみんな同じぐらいの時期にママになることが多くて。桐谷美玲ちゃんと仲が良いんですけど、私より先輩ママなので全部、何でも聞いています。何でも話せて、励ましてくれて、すごく気が楽になるんです。みんなのアドバイスに救われています」と、同じくママとして奮闘するモデル仲間に感謝した。

そんな河北は、「『Nuna by design. BMW by nature.』Nuna×BMW 日本ローンチイベント」に登壇した。オランダ発のベビー用品ブランド「nuna(ヌナ)」と自動車メーカーがタッグを組んだ「Nuna×BMWコレクション」の日本発売を記念し、東京・港区の六本木ヒルズ大屋根プラザに特設ブース「Nuna by design. BMW by nature.」を開設。2月24日まで