清春が3月より、ツアー<TOUR 2025 LOCAL APPLAUSE PART 1>を開催することが発表となった。これに伴って最新ヴィジュアルも公開されている。清春は2024年3月から2025年2月まで、デビュー30周年を記念して自身最多ツアー<NEVER END EXTRA>を開催した。それから約1ヵ月、ほぼ休みなくスタートするツアー<LOCAL APPLAUSE Part1>は、今後発表される“Part2”を含め、久しく訪れることができなかった地方公演に注力して全国を巡るものとなる。これは前ツアー<NEVER END EXTRA>で受けた新たな感触を具現化したものだという。

■清春<TOUR 2025 LOCAL APPLAUSE PART 1>

3月22日(土) 岩手・KLUB COUNTER ACTION 宮古

3月23日(日) 宮城・石巻 BLUE RESISTANCE

4月05日(土) 岐阜・CLUB ROOTS

4月11日(金) 東京・BLUE NOTE TOKYO

5月04日(日) 石川・金沢EIGHT HALL

5月24日(土) 栃木・HEAVEN'S ROCK 宇都宮 VJ-2

5月25日(日) 栃木・HEAVEN'S ROCK 宇都宮 VJ-2

6月07日(土) 茨城・水戸LIGHTHOUSE

6月08日(日) 茨城・水戸LIGHTHOUSE

6月29日(日) 神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI

7月05日(土) 奈良・EVANS CASTLE HALL

7月26日(土) 静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA

7月27日(日) 愛知・名古屋BOTTOMLINE

■黒夢<Zepp TOUR CORKSCREW 2025>

7月19日(土) 東京・Zepp DiverCity

8月06日(水) 神奈川・KT Zepp Yokohama

8月09日(土) 宮城・仙台PIT

8月11日(月祝) 北海道・Zepp Sapporo

8月16日(土) 大阪・Zepp Osaka Bayside

8月24日(日) 愛知・Zepp Nagoya

8月31日(日) 福岡・Zepp Fukuoka

9月06日(土) 東京・Zepp DiverCity ※ファンクラブ会員限定公演

9月15日(月祝) 神奈川・KT Zepp Yokohama

9月20日(土) 愛知・Zepp Nagoya



<LOCAL APPLAUSE Part1>は3月22日の岩手・KLUB COUNTER ACTION 宮古を皮切りに、7月27日の愛知・名古屋BOTTOMLINEまで13公演の規模で開催されるものとなる。清春は、10年ぶりの活動再開となった<黒夢 CORKSCREW A GO GO! SAINT MY FAKE STAR>にて7月からZepp TOURの開催を発表したほか、別ユニットでの公演も予定しているとのこと。2025年も驚異的本数のステージに立ち続けるようだ。