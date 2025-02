[Alexandros] 主催屋外フェス<THIS FES '25 in Sagamihara>が11月1日と2日の2日間、神奈川・相模原ギオンフィールドおよび、その周辺で開催されることが発表された。2025年も<THIS FES>が再び。<THIS FES in Sagamihara>は2024年、川上洋平(Vo&G)と白井眞輝(G)の出身地である相模原市にて初開催を迎えた。チケット即日完売となった初回は、初日にPEOPLE 1、Saucy Dog、Vansire (US)、go!go!vanillas、マキシマム ザ ホルモン、GLAY。二日目にWurtS、Kroi、04 Limited Sazabys、sumika、WANIMA、MAN WITH A MISSIONといった豪華アーティストが出演。全国各地から約4万人の音楽ファンが集結し、鳴り響く音の渦に会場中が熱狂し続けるなど大成功のうちに幕を閉じた。

■<[Alexandros] presents THIS FES '25 in Sagamihara>

▼日程

2025年11月1日(土)

2025年11月2日(日)

▼会場

神奈川・相模原ギオンフィールド、及びその周辺



主催:THIS FES '25 in Sagamihara実行委員会 (株式会社UKPM / RX-RECORDS / 相模原市スポーツ協会グループ / ライブマスターズ株式会社)

後援:相模原市

協力:ユニバーサルミュージック合同会社

企画:株式会社UKPM

制作:ライブマスターズ株式会社

運営:株式会社ディスクガレージ

▼日程2025年11月1日(土)2025年11月2日(日)▼会場神奈川・相模原ギオンフィールド、及びその周辺主催:THIS FES '25 in Sagamihara実行委員会 (株式会社UKPM / RX-RECORDS / 相模原市スポーツ協会グループ / ライブマスターズ株式会社)後援:相模原市協力:ユニバーサルミュージック合同会社企画:株式会社UKPM制作:ライブマスターズ株式会社運営:株式会社ディスクガレージ

■U-NEXT独占ライブ配信<THIS FES '24 in Sagamihara>

日時:2/24(月祝)18:30〜

放送:U-NEXT

※2DAYSの模様を凝縮した特別編集版をお届け

https://t.unext.jp/r/alexandros

▼配信アーティスト

[Alexandros] / GLAY / go!go!vanillas / PEOPLE 1 / Saucy Dog / Vansire / Kroi / MAN WITH A MISSION / sumika / WANIMA / WurtS / 04 Limited Sazabys

日時:2/24(月祝)18:30〜放送:U-NEXT※2DAYSの模様を凝縮した特別編集版をお届けhttps://t.unext.jp/r/alexandros▼配信アーティスト[Alexandros] / GLAY / go!go!vanillas / PEOPLE 1 / Saucy Dog / Vansire / Kroi / MAN WITH A MISSION / sumika / WANIMA / WurtS / 04 Limited Sazabys

■CDシングル「SINGLE 3」

2025年2月26日(水)発売

CD予約リンク:https://lnk.to/Alexandros_sg3

【初回限定盤(CD+DVD)】UPCH-7708 ¥3,400(税込)

【初回限定盤(CD+Blu-ray)】UPCH-7709 ¥3,900(税込)

【通常盤】UPCH-6037 ¥1,500(税込)

▼CD収録曲

1. 金字塔

※テレビ朝日ドラマ『プライベートバンカー』主題歌

2. Coffee Float

3. Stimulator (:D)

▼DVD / Blu-ray収録曲

<Back To School!! -LESSON 1~5- Live at Aoyama Gakuin 2024.3.17>

・Aoyama

・todayyyyy

・Dracula La

・Droshky!

・無心拍数









2025年2月26日(水)発売CD予約リンク:https://lnk.to/Alexandros_sg3【初回限定盤(CD+DVD)】UPCH-7708 ¥3,400(税込)【初回限定盤(CD+Blu-ray)】UPCH-7709 ¥3,900(税込)【通常盤】UPCH-6037 ¥1,500(税込)▼CD収録曲1. 金字塔※テレビ朝日ドラマ『プライベートバンカー』主題歌2. Coffee Float3. Stimulator (:D)▼DVD / Blu-ray収録曲<Back To School!! -LESSON 1~5- Live at Aoyama Gakuin 2024.3.17>・Aoyama・todayyyyy・Dracula La・Droshky!・無心拍数

関連リンク

◆<THIS FES> オフィシャルサイト

◆[Alexandros] オフィシャルサイト

◆[Alexandros] オフィシャルX

◆[Alexandros] オフィシャルInstagram

◆[Alexandros] オフィシャルFacebook

◆[Alexandros] オフィシャルYouTubeチャンネル

◆<THIS FES> オフィシャルサイト◆[Alexandros] オフィシャルサイト◆[Alexandros] オフィシャルX◆[Alexandros] オフィシャルInstagram◆[Alexandros] オフィシャルFacebook◆[Alexandros] オフィシャルYouTubeチャンネル

<THIS FES '25 in Sagamihara>開催発表に伴って、 [Alexandros]の新アーティストビジュアルを含む、イベントビジュアル画像も公開となった。出演者およびチケット詳細は後日発表される予定だ。なお、2024年の<THIS FES '24 in Sagamihara>2DAYSの模様を凝縮した特別編集版が本日2月24日(月祝)18:30からU-NEXTにて独占ライブ配信される。[Alexandros]は、テレビ朝日系木曜ドラマ『プライベートバンカー』主題歌を収録したニューシングル『SINGLE 3』を2月26日にリリースするほか、4月6日放送スタートのアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第1クールオープニング主題歌を担当することも発表されている。以下に<THIS FES '25 in Sagamihara>開催に関するメンバーのコメントをお届けしたい。◆ ◆ ◆▼川上洋平 (Vo&G)「2回目、開催します。ありがたいことに昨年の初回が想像以上の成功を収めたので、もう伝説の1回で終わった方がいいんじゃないか?とも思ったのですが、我々の出番のみ雨が降ったのでやっぱりリベンジしたいと思います。欲張ります。まだまだ満足しません。もっともっと最高のフェスを作りたいなと思ってしまいました。というわけで今年もディスフェスやります。そしてやるからには昨年を超えます。11月、相模原でお待ちしております」◆ ◆ ◆▼磯部寛之 (B&Cho)「2005年に“いつか沢山の人を呼んでフェスやってやる”と意気込んで始まったTHIS FESが昨年ついに野外フェスとなって実現し、なんと今年2025年も開催が決定しました。気付けば、何なら今年が丁度20年ですね。今年も我々の歴史を、そして改めて去年産声をあげた 野外フェスとしてのTHIS FESの歴史を見に、そして共に造りに来てください。沢山の”対バン相手たち”とお待ちしております。激戦お楽しみに。今年も相模原のギオンフィールドで皆さんと会えるのを心から楽しみにしています」◆ ◆ ◆▼白井眞輝 (G)「昨年、我が故郷、相模原に新たな文化をもたらしたTHIS FESが今年も開催できることになりました。2回目の開催が実現したのは、単に初回が興行的に成功したからだけではなく、近隣の皆様のご理解、そして昨年ご来場いただいた皆様のマナーやご協力があったからこそです。本当に感謝しかありません。また、相模原市役所の皆様、ギオンフィールドの管理スタッフの皆様、警察署・消防署の皆様、フードやドリンクエリアに参加してくださった飲食店の皆様、そして多くの相模原市民の皆様に支えられての開催です。改めて、心より感謝申し上げます。今年も最高のラインナップを用意し、相模原をさらに盛り上げていきます。 ぜひ、ご家族やお友達を誘ってご来場ください」◆ ◆ ◆▼リアド偉武 (Dr)「またあの場所であの光景を見れると思うと今から楽しみです。自分にとって相模原はそんなに思い出がある場所ではなかったけれど、去年を経て、大切な場所になっちゃいました。第2の故郷と勝手に言わせてもらってます。去年があまりに良かったのでハードルは高いですが、最高のバンドたち、スタッフの方たちの力をお借りして最高の日になる事を約束します。またお会いできるのを楽しみにしています。やっちゃいましょう」◆ ◆ ◆