■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(296A) 令和ＡＨ　　　 東証グロース
(260A) オルツ　　　　 東証グロース
(6696) トラースＯＰ　 東証グロース
(2459) アウン　　　　 東証スタンダード
(9704) アゴーラＨＧ　 東証スタンダード

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4914) 高砂香　　　　 東証プライム
(6333) 帝国電　　　　 東証プライム
(6088) シグマクシス　 東証プライム
(3667) ｅｎｉｓｈ　　 東証スタンダード
(5714) ＤＯＷＡ　　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS