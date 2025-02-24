¼¡¤Îµ¯¶È¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¡ÈËä¤â¤ì¤¿Ê¸²½¡É¡×¡©ÆüËÜ¿©¤äÂç¹©¡ÄÀ¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¡ÖË¤«¤µ¤ÎÀè¡×¤Î²ÁÃÍ
2000Ç¯Âåº¢¤«¤é¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¼Ò²ñµ¯¶È²È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ¯¶È²È¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼Ò²ñÅª´ë¶È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´ë¶È¤Ï¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤â2014Ç¯»þÅÀ¤Ç20Ëü¼Ò¤òÄ¶¤¨¡¢·ÐºÑÁ´ÂÎ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½»ñ»º¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤¹¡ÖÊ¸²½µ¯¶È²È¡Ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥×¥ì¥Ê¡¼¡Ë¡×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼º£¡ÖÊ¸²½¡×¤Ê¤Î¤«¡©¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥×¥ì¥Ê¡¼¤ÎÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©ÀïÎ¬¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¡¢ÀïÎ¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Õ¥¡¡¼¥àBIOTOPE CEO¡¦º´½¡Ë®°Ò¡Ê¤µ¤½¤¦¡¦¤¯¤Ë¤¿¤±¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÅìµþ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ï¥Ö¡ä
TBS¥é¥¸¥ª¤¬À©ºî¤¹¤ë·ÐºÑ¾ðÊóPodcastŽ¡ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤ÎPodcast¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ëÌîÂ¼¹âÊ¸¤È¡¢½µÂØ¤ï¤ê¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤¬¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï2025Ç¯1·î12Æü¤ÎÇÛ¿®¡Öº´½¡¤µ¤ó¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡Ø¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥×¥ì¥Ê¡¼¡Ù¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤«¡©¡Êº´½¡Ë®°Ò¡Ë¡×¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥×¥ì¥Ê¡¼¡×¤È¤Ï²¿¤«
ÌîÂ¼¡§¤Þ¤ººÇ½é¤Ëº´½¡¤µ¤ó¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª»Ç¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º´½¡¡§ÀïÎ¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Õ¥¡¡¼¥àBIOTOPE¤ÎÂåÉ½¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥ç¥óºöÄê¡¢¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¯¿·µ¬»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ÎÅ¸³«¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï´ë¶È¤Î»×ÁÛ¤äÍýÇ°¼«ÂÎ¤¬¡¢´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍýÇ°¤«¤é»ö¶È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
ÌîÂ¼¡§º´½¡¤µ¤ó¤¬¡Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥×¥ì¥Ê¡¼¡×¤ÎÂ¸ºß¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¡¢2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÄó¾§¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬²¿¤Ê¤Î¤«²þ¤á¤Æ»Ç¤Ã¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º´½¡¡§¡Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥×¥ì¥Ê¡¼¡×¤È¤Ï¡¢¥«¥ë¥Á¥å¥é¥ë¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Ê¡¼¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢¡ÖÊ¸²½µ¯¶È²È¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µþÅÔ»Ô¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢µþÅÔ¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹Í¶Ã×ºö¤òÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤ÇµÄÏÀ¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤ÎÍ¶Ã×ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µþÅÔ¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÊ¸²½¤¬Èó¾ï¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÃÏ°è¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ò¡¢Ê¸²½¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î²ÁÃÍ¤òºÆ²ò¼á¤·¤Æ¡¢¸½ÂåÉ÷¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Êµ¯¶È²È¤ÎÀ»ÃÏ¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥×¥ì¥Ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆüËÜÊ¸²½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¸²½¤òÉð´ï¤Ëµ¯¶È¤ò¤·¤Æ¡¢»ö¶È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é2023Ç¯¤ËForbes JAPAN¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥×¥ì¥Ê¡¼30¡×¤È¤¤¤¦ÆÃ½¸¤ò¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸²½¤òÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Î²ÁÃÍ¤òºÆ²ò¼á¤·¤ÆÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¿Í¡¢¤½¤ì¤ò¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥×¥ì¥Ê¡¼¤È¸Æ¤Ü¤¦¤ÈÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±»Ï¤á¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬·Ð°Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌîÂ¼¡§¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥×¥ì¥Ê¡¼¤Ë¤ÏÎã¤¨¤Ð¤É¤¦¤¤¤¦Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
º´½¡¡§Âè1²ó¤ÎForbes JAPAN¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥×¥ì¥Ê¡¼30¤ÎÉ½»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÃã¤òÀ¤³¦¤ËÍ¢½Ð¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëTeaRoom¤Î´äËÜÎÃ¤µ¤ó¤ä¡¢ÀÄ³¤ÂÝ¤ä³¤Áð¤òÍÜ¿£¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÆüËÜ¿©¤Î¿·¤·¤¤·Á¤Ë¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¤ÎËªÃ«½á¤µ¤ó¡£2024Ç¯ÈÇ¤Ç¤¹¤È¡¢Âç¹©¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌ¾¾è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î¿¦¿Í¤Îµ»¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÉ©ÅÄ¾»Ê¿¤µ¤ó¤Ê¤É¡£Â¾¤Ë¤â¼ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£Éý¹¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥×¥ì¥Ê¡¼¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖÂè3¤Î¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥º¥à¡×¤È¤Ï
ÌîÂ¼¡§ºÆ²ò¼á¤ÎÊýË¡¤äÀ¤³¦¤ØÅÁ¤¨¤ëÊýË¡¤Ë¡¢º´½¡¤µ¤ó¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
º´½¡¡§¤Þ¤º¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢³¤³°¤ÇÆüËÜÊ¸²½¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÂè3¤Î¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥º¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎ®¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Âè1¤Î¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥º¥à¤¬º¿¹ñ¤Î¸å¤ËÉâÀ¤³¨¤Ê¤É¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë½Ð¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê»þÂå¤Ç¤¹¡£Âè2¤Î¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥º¥à¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤Ë¥È¥è¥¿¤ä¥½¥Ë¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÀ½ÉÊ¤¬À¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿»þÂå¤Ç¤¹¡£º£¤ÎÂè3¤Î¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥º¥à¤È¤·¤ÆÅµ·¿Åª¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥²¡¼¥à¡¦¥Þ¥ó¥¬¤ÎACG¡Ê¥¢¥Ë¥á¡¢Ì¡²è¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÁí¾Î¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ÆüËÜ¿©¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î°á¿©½»¤¬¤È¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ®¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ºÆüËÜ¿©¤Ï¥Ø¥ë¥·¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ä¡¢Áµ¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¤Î·ò¹¯¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¿Í´Ö¤Î¼ê»Å»ö¤Ë¤è¤ëÀºåÌ¤Êµ»½Ñ¤ä¡¢¸¶ÅÀ²óµ¢Åª¤Ê²ÁÃÍ¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤ªÃã¤Ï¿´¤Î°Â¿´¡¢Âç¹©¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿¦¿Í¤Î¼ê»Å»ö¤ÎÃæ¤Ç¿Ê¤à¤³¤È¤ÎÈþ°Õ¼±¤äË¤«¤µ¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ò²ÁÃÍ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¸½Âå¤Î¥Ë¡¼¥º¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬³¤³°¿Ê½Ð¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÌîÂ¼¡§Á´À¤³¦Åª¤Ê²ÝÂê¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤Ê¤¼ÆüËÜÅª²ÁÃÍ¤¬À¤³¦¤Ëµá¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤«
ÌîÂ¼¡§Îã¤¨¤Ð¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÈ¯Å¸¤¬Áá¤¹¤®¤ÆÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ä¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤òÊø¤¹¤è¤¦¤ÊÊý¡¹¤¬Â¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¡¢·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢²Ô¤°¤À¤±¤¬¤Ê¤ó¤«¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ËÆüËÜ¤Î¸µ¡¹¤¢¤Ã¤¿²ÁÃÍ¤ò¤¦¤Þ¤¯·Ò¤¤¤À¤â¤Î¤¬À¤³¦¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º´½¡¡§¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ëº£ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¥¢¥ó¥Á¥Æ¡¼¥¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åµ·¿Åª¤Ê¤³¤È¤Ïµ¤¸õÊÑÆ°¤È»ñËÜ¼çµÁ¤Ç¤¹¡£
µ¤¸õÊÑÆ°¤ÏÆÃ¤Ë²¤½£¤ÎÊý¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Á³¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤¤¿¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤«¤é¡¢¤à¤·¤í¼«Á³¤È¤â¤Ã¤È¶¦À¸¤¹¤ëÊý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ñËÜ¼çµÁ¤Î°ìÎã¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯²Ô¤²¤ÐÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÊ¬ÃÇ¤¬¤è¤ê¤Ò¤É¤¯Âç¤¤¯¤Ê¤ê¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤â·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂè3¤Î¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥º¥à¡×¤Ï¥¢¥¸¥¢·÷¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë²¤ÊÆ·÷¤Ç¤è¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Î²¤ÊÆ¤Î¤ä¤êÊý¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¿Ìä¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À²ÁÃÍ´Ñ¤â¶á¤¤ÆüËÜ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¤ÊÆ¤È¤Ï°ã¤¦¤ä¤êÊý¤ÇÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎË¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬°ì¤Ä¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÌîÂ¼¡§»ñËÜ¼çµÁ¼«ÂÎ¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ô¤°¤À¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¬ÆüËÜÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º´½¡¡§¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£À®½Ï¤·¤¿¹ñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥â¥Î¤Ï»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¼ýÆþ¤ÎÂ¿²É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬Á´¤¯¥â¥Î¤¬¤Ê¤¯¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ïº£¤Î»þÂå¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇË¤«¤ËÀ¸¤¤ë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¼Â¤ÏÆüËÜ¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢²¤ÊÆ¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÊý¤¬½ñ¤¤¤¿ ¡ÈIKIGAI¡É¤È¤¤¤¦ËÜ¤¬³¤³°¤Ç¤È¤Æ¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎËÜ¤Ë¤Ï¡¢²Æì¤ÇÄ¹¼÷¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤Â¼¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤ÎË¤«¤ÊÀ¸¤Êý¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òº£¤Î²¤ÊÆ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤â¤Î¡×¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤¦·ÐºÑ
ÌîÂ¼¡§¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¤ÎÊ¸²½²ÁÃÍ¤¬À¤³¦¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
º´½¡¡§·Ð¸³·ÐºÑ¤«¤éÊÑ²½·ÐºÑ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤¬ÂÎ¸³¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÁÃÍ¤òÊ§¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ª¶â¤òÊ§¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ËèÆüâÔÁÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½¬´·¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï°ì¼ï¤ÎÊÑ³×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤Þ¤ºÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÀè¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢ÆüËÜ¿©¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥×¥ì¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊ¸²½¤Î²ÁÃÍ¤ò·ÐºÑÅª¤Ë¤â¹â¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÎ®¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
º£¤Î30ÂåÃæÈ×¤«¤é¸åÈ¾¤°¤é¤¤¤ÎÊý¤Ï¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Ê¡¼¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¼Ò²ñµ¯¶È²È¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿»þÂå¤ËÆþ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î20Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì¤¬Ê¸²½µ¯¶È²È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÅª¤Ê²ÝÂê¤òÇ§¼±¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢²ÝÂê²ò·è¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Æ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀ¤Âå¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ÌîÂ¼¡§Â¾¤Ë¤â¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥×¥ì¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
º´½¡¡§¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¸Ç¤Þ¤ê¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡Êµ¯¶È²È¡Ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢É¬¤º¤·¤â¥¼¥í¥¤¥Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ï·ÊÞ´ë¶È¤Î¸å·Ñ¼Ô¤ÎÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë30Âå¤°¤é¤¤¤Ç¡¢°ìÅÙ³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¸å·Ñ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê²È¶È¤ÎÊ¸²½¤ò¡¢¸½Âå¤Î³¤³°¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÂçÂÎ¤³¤ÎÆó¤Ä¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤¬¤¹¤´¤¯ÆÃÄ§Åª¤Ç¤³¤ì¤«¤éÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥á¥ê¥«¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ÂçÂÎ2010Ç¯ÂåÃæÈ×¤°¤é¤¤¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÂè°ì¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é³Æ¥í¡¼¥«¥ë¤ÎÃÏ°è¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¸«Ä¾¤¹¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤Âå¤Ë¼Ò²ñ¤Ø½Ð¤Æ¤¤¿¿Í¤¬¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ø²óµ¢¤¹¤ëÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¿·¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤È·Ò¤¬¤ëÊ¸²½¤È¤·¤ÆÈà¤é¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤ÈËÍ¤Ï²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÊ¹¤¼ê¡¦ÌîÂ¼¹âÊ¸¡ä
²»À¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÊÔ½¸¼Ô¡£PHP¸¦µæ½ê¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¢NewsPicks¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¤·¡¢¸½ºß¤ÏPodcast Studio ChronicleÂåÉ½¡£Ëè½µ·îÍËÆü¤ÎÄ«6»þ¤ËÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëTBS Podcast¡ÖÅìµþ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ï¥Ö¡×¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡£