¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¡ÈÀº»Ò¤òÅà·ëÊÝÂ¸¡É¤ÎÊ¼»ÎÁý¤¨¤ë¡ÖÌ¿¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î»Ò¤É¤â¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×
Â¿¤¯¤Îµ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤Ï¡¢Àº»Ò¤òÅà·ë¤·¤ÆÊÝÂ¸¤¹¤ëÊ¼»Î¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¿¤ò¼º¤Ã¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È´ê¤¦É×ÉØ¤é¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥ê¥Ó¥¦¤Ë¤¢¤ëÀ¸¿£°åÎÅ¤ò¹Ô¤¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
Ê¼»Î¤Ç¤¢¤ëÉ×¤Î¥É¥ß¥È¥í¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¤±¤¬¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤áÀïÀþ¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É×¡¦¥É¥ß¥È¥í¤µ¤ó¡Ê42¡Ë
¡Ö¡Ê·ãÀïÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅìÉô¡Ë¥Ð¥Õ¥à¥È¤Ç¤Ï¡¢Å¨¤ÎÊñ°ÏÌÖ¤«¤éÃ¦½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊ¼»Î¤¬»¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
É×ÉØ¤ÏÀº»Ò¤òÅà·ë¤·¡¢Ç¥¿±¤ò»î¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Á°Àþ¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢¤¤¤ÄÀï»à¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ºÊ¡¦¥Ê¥¿¥ê¥¢¤µ¤ó¡Ê38¡Ë
¡ÖÇ¥¿±¤Î¤¿¤á¤Î¼£ÎÅ¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
3Ç¯Á°¤Î¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿¯¹¶³«»Ï¸å¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤Î·üÇ°¤â¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹200¡î¶á¤¤¥¿¥ó¥¯¤ÎÃæ¤ËÊ¼»Î¤¿¤Á¤ÎÅà·ë¤µ¤ì¤¿Àº»Ò¤¬ÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÈÌ¿¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î»Ò¤É¤â¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡É¡£À¸¿£°åÎÅ¤Ë´õË¾¤òÂ÷¤·¡¢Àº»Ò¤òÅà·ëÊÝÂ¸¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¤«½ê¤¢¤ë¤³¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½1500¿ÍÊ¬¤È¿¯¹¶³«»ÏÁ°¤Î2ÇÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤¬ÀïÃÏ¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ê¥¢¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤ÏÉ×¤Î¥Ú¥È¥í¤µ¤ó¤È1Ç¯10¤«·î¡¢Ï¢Íí¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Þ¥ê¥¢¤µ¤ó
¡Ö¡ÊÉ×¤«¤éºÇ¸å¤Ë¡Ë¤³¤ì¤«¤é¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ôÆü´ÖÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯²ñ¤¤¤¿¤¤¡×
¼«Á³Ç¥¿±¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Á°Àþ¤Ë¹Ô¤¯3¤«·îÁ°¤ËÀº»Ò¤òÅà·ë¡£¥Þ¥ê¥¢¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÀº»Ò¤ÇÂÎ³°¼õÀº¤ò¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ð¤¦¤ÈËË¤Î¤¨¤¯¤Ü¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Ú¥È¥í¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤¦³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ê¥¢¤µ¤ó
¡ÖÇ¥¿±¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Ç¤â°ìÀ¸·üÌ¿¡¢°é¤Æ¤Þ¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤ÏÈà¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¤«¤é¡£»ä¤¬Ë¾¤à¤Î¤ÏÊ¿ÏÂ¤Ê¹ñ¤Ç²ÈÂ²¤ÈÊë¤é¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÏµîÇ¯¡¢Àï»à¤·¤¿Ê¼»Î¤¬»Ä¤·¤¿Åà·ëÀº»Ò¤ÎÇÑ´þ¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢À¯ÉÜ¤Ï»àË´¸å¤âÀº»Ò¤ò»È¤¦¤³¤È¤òÇ§¤á¤ëË¡²þÀµ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò·Ð±Ä¡¡¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Õ¥ß¥ë±¡Ä¹
¡Ö¡ÊÊ¼»Î¤Ï¡Ë¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¸ÂÎºàÎÁ¤òÊÝÂ¸¤·¡¢¹ñ²È¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢¥É¥ß¥È¥í¤µ¤ó¡¢¥Ê¥¿¥ê¥¢¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Ç¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥ß¥ë±¡Ä¹
¡Ö¸¡ººÌô¤Ë¥é¥¤¥ó¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤«¡¢Ç¥¿±¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×
ºÊ¡¦¥Ê¥¿¥ê¥¢¤µ¤ó
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀïÁè¤ÏÌ¿¤ò¤Ä¤Ê¤°²ÈÂ²¤Î¤¢¤êÍÍ¤Ë¤Þ¤Ç¿¼¤¯±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£