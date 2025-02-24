¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ëDAIMA¡Ù¸ç¶õ¤¬¡ÈÂç¿Í»Ñ¡É¤ÎÄ¶¥µ¥¤¥ä¿Í4¤Ë¡¡¥°¥í¥ê¥ª¤¬²¼¤·¤¿·èÃÇ¤È¤Ï¡©¡¡
¡¡¸ç¶õ¤¿¤Á¤Ø¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥¢¥ê¥ó¥¹¤Ø¤ÎËÅÈ¿¤«¡£¥°¥í¥ê¥ª¤Î·èÃÇ¤Ï¤¤¤«¤Ë¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ëDAIMA¡ÙÂè19ÏÃ¡Ö¥¦¥é¥®¥ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤±¤ÆÊª¸ì¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤¤¿¡£
»²¹Í¡§¡ØGT¡Ù¥Õ¥¡¥ó´¶Æ°¤Î±é½Ð¡¡¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ëDAIMA¡ÙÄ¶¥µ¥¤¥ä¿Í4¸ç¶õ¤¬¥´¥Þー¤È·ãÆ®
¡¡¥°¥í¥ê¥ª¤ÎÀ¼¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¿ÀÎ¶¡£Áá¤¯¤â¥°¥í¥ê¥ª¤Î´ê¤¤¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£Á°²ó¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤Î²ò¼á¤â²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¥°¥í¥ê¥ª¤¬´ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸ç¶õ¤¿¤Á¤òÂç¿Í¤Î»Ñ¤ËÌá¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥ê¥ó¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿Ã²¼¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¡£ÂçËâ²¦¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂçËâ³¦¤ò»±²¼¤Ë¼ý¤á¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥¢¥ê¥ó¥¹¤ÏÍîÃÀ¤¹¤ë¡£¡Ö¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥¢¥ê¥ó¥¹¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¥°¥í¥ê¥ª¤À¤¬¡¢¥¢¥ê¥ó¥¹¤Ï¡ÖÂè3Ëâ³¦¤«¤é½¦¤¤¾å¤²¤Æ¤ä¤Ã¤¿²¸¤òËº¤ì¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÄÉµá¤¹¤ë¡£¥¯¥Ó¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¥°¥í¥ê¥ª¤Ï¸ç¶õ¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ø¤ÈÌá¤ë¤¬¡¢¸«Á÷¤ë¥¢¥ê¥ó¥¹¤Î¸ý¸µ¤Ë¤Ï¤É¤³¤«¼ä¤·¤µ¤¹¤é´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¥°¥í¥ê¥ª¤Ï¸ç¶õ¤¿¤Á¤ÈÎ¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æµï¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤À¡£¥°¥í¥ê¥ª¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¹Ô°Ù¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¸ç¶õ¤¿¤Á¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬¿È¤ËÝî¤ß¤ë¡£
¡¡¸ç¶õ¤¿¤Á¤¬Âç¿Í¤Î»Ñ¤ËÌá¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÏ¯Êó¤À¡£¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¥Ï¥ó¥Ç¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤ÆÆ®¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£°ÒÀª¤è¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Àï¤¤¤¿¤¯¤Æ¥¦¥º¥¦¥º¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥¸ー¥¿¡£Âç¿Í¤Î»Ñ¤ËÌá¤Ã¤¿¥Ù¥¸ー¥¿¤Ï¡¢¤¢¤ì¤À¤±¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¥´¥ÞーÁê¼ê¤Ë¸ß³Ñ¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡Âç¿Í¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥Ù¥¸ー¥¿¤ÎÀ¼Í¥¤¬ËÙÀî¤ê¤ç¤¦¤Ø¤È¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£»°ÌîÍºÂç¤ÎÀ¼¤â¤º¤¤¤Ö¤ó´·¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÙÀî¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤È²û¤«¤·¤¤µ²±¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Ù¥¸ー¥¿¤Î¤¤¤¸¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¥»¥ê¥Õ¤âÊ¹¤±¤ÆËþÂ¤À¡£Ä¶¥µ¥¤¥ä¿Í3¤Ø¤ÈÊÑ¿È¤·¡¢ÁÇÁá¤¤¹¶·â¤Ç¥´¥Þー¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¥Ù¥¸ー¥¿¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë°µÅÝÅª¤À¤È¤Ï¡£Âç¿Í¤ÎÄ¶¥µ¥¤¥ä¿Í3¤âºÇ¹â¤Ë¥¯ー¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ë¤Ï°µÅÝ¤·¤Æ¥È¥É¥á¤ò»É¤·¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥µー¥É¥¢¥¤¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥´¥Þー¤Ï²¿ÅÙ¤âÉü³è¤¹¤ë¡£ÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤Ä¶¥µ¥¤¥ä¿Í3¤ÎÊÑ¿È¤¬²ò¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¡£¤½¤³¤Ç¥¢¥ê¥ó¥¹¤Ï¥¢ー¥Ö¥éÂçËâ²¦¤¬¥µー¥É¥¢¥¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê³°¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¡ÖÆ¬¤Î¸å¤í¤ò3²óÂ³¤±¤ÆÃ¡¤¯¡×¤È¤¤¤¦²ò·èÊýË¡¤ò¸«½Ð¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¸ç¶õ¤Ï¼«Ê¬¤¬¥´¥Þー¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥³¥í¤¬·ä¤ò¸«¤Æ¸å¤í¤«¤éÆ¬¤òÃ¡¤¯¤È¤¤¤¦ºîÀï¤ò¹Í¤¨¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥Ù¥¸ー¥¿¤ÏÀï¤¤¤ò»ß¤á¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç¥Ö¥ë¥Þ¤¬¡Ö¤â¤¦ÀäÂÐ¤Ë°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢¤¢¤ì¤À¤±´è¸Ç¤À¤Ã¤¿¥Ù¥¸ー¥¿¤¬´é¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ¿È¤ò°ú¤¤¤¿¡£¥Ù¥¸ー¥¿¤Ï¥Ö¥ë¥Þ¤È°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î»ö¼Â¤È¡¢Âç¹¥¤¤ÊÀï¤¤¤ò¼¤á¤Æ¤Þ¤Ç¤â¤½¤ì¤òÁË»ß¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ù¥¸ー¥¿¤ÎÁÇÄ¾¤µ¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡£
¡¡Àï¤¤¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤¿¸ç¶õ¤Ï¡¢°ìµ¤¤ËÄ¶¥µ¥¤¥ä¿Í3¤Ø¤ÈÊÑ¿È¡£¤½¤Î²áÄø¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÃúÇ«¤ËÉÁ¤¯À½ºî¿Ø¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ûÍ×¤ò¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Ç³Èñ¸úÎ¨¤¬°¤¤Ä¶¥µ¥¤¥ä¿Í3¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Ä¶¥µ¥¤¥ä¿Í4¤Ø¤ÈºÆ¤ÓÊÑ¿È¤ò¿ë¤²¤ë¡£Æ»Ãå¤òÇË¤ê¼Î¤Æ¤Æ¡¢ÎÏ¤ò²òÊü¤¹¤ë¸ç¶õ¤ÏºÇ¹â¤Ë¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡²ó¤Ï¤Ä¤¤¤ËºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ë¡£¥Õ¥¡¥óÌÜÀþ¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡¢¸ç¶õ¤È¥Ù¥¸ー¥¿¤Î¡È¹çÂÎ¡É¤â¸«¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡áÀîºêÎ¶Ìé¡Ë