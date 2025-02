大阪出身3人組アイドルQuubiが、2月15日に「Rising Game Tour EXTRA」の東京公演を代官山UNITにて開催した。最近のQuubiは「九尾Band」と呼ばれるバンドを従えてパフォーマンスをする機会が増えており、今回も生演奏によってバンドの迫力をも見せつける興奮のステージとなった。昨年、Quubiはメンバーが1人減ったことによって3人体制としてスタートを切り、しばらくは試行錯誤の時が続いた。新体制の初期はステージ上に物足りなさを感じたが、いつしか3人は綺麗なトライアングルを描くようになっていた。しかも、心なしかパフォーマンスが前のめりかつ、荒々しく進化。これは意図したものではなく、藤宮紬、川原みなみ、村上華花という3人の人間性が自然と溶け合ったことによって生まれた新たな空気感なんだと思う。

そう、Quubiのライブは決して作り物ではなく、3人のパフォーマーが描き出す人間物語だ。むき出し、という意味ではロックでもある。彼女たちの特典会に参加しているファンはよく知っていると思うが、3人のグルーヴ感はオンステージとオフステージであまり変化がない(もちろん、ステージ上ではより高揚しているが)。だからなのかはわからないが、Quubiのライブは、3人と自分とのコミュニケーションという感覚が強い。それはこの日もそうだった。私はこうだけど、そっちはどう?――常にそんな問いかけをされているような気分になり、いい意味で気が抜けない。まさに、真剣勝負だ。この日披露された楽曲は全17曲。5曲ごとにMCが入り、2曲がアンコールで披露された。Quubiの楽曲は全体的にカラッとしていて、湿度が低め。3人のダンスが切れ味鋭いこともあり、1ブロックに多めの曲を盛り込むテンポのよさは、ライブの観やすさにつながっていた。5人で構成される九尾Bandのパフォーマンスも安定感抜群。主張しすぎず、それでいてしっかりと存在感のある演奏で3人を支えた。ちなみに、九尾BandにはDJが参加しているのだが、昨今急増しているバンドセットのアイドルライブにDJがいるのはかなり珍しい。そういったところも見どころのひとつになっている。「Rising」「Crazy Game」「Three」「Null」「RESIST」という、最新作『Meme』の楽曲を中心に披露した冒頭は、Quubiの現在地を明確に示すブロックとなった。すぐにわかったのは、スポークスパーソンとしての村上の台頭。これまで以上に一つひとつの煽りに彼女なりの意味があることが感じられる。困難を乗り越えた末に獲得した強さから生まれる説得力によって、彼女は自在にフロアを支配した。人間的な成長はボーカルの力強さにも伝播した。これは彼女に限った話ではない。ボーカル面でこの日最も驚かされたのは藤宮だ。これまでは彼女のラップに惹かれる場面が多かったが、不意にパワフルな歌が聞こえてきて、その出どころを探したら藤宮だった、ということがよくあった。川原は歌詞がはっきりと聞き取れるボーカルが際立ち、それはQuubi全体のメッセージ性の強さにつながっていた。Photo by 松本いづみPhoto by 松本いづみPhoto by 松本いづみMCでは、合わないと思ったら意外と合ったという古民家撮影の新アー写の話から、2月12日に配信がスタートしたばかりの新曲「shed your skin.」の話へ。「緊張する……」と心の声が漏れるメンバーもいる中、初披露されることに。中盤に登場する藤宮のクールなラップとギターリフの絡みが鳥肌モノのカッコよさだった。ミドルテンポかつ重心低めで、シリアスな「shed your skin.」は、配信シングルとしては少々意外な感じがしたが、自分はQuubiが最も光るのはこういったタイプの曲なんじゃないかと最近思っている。「shed your skin.」が終わるか終わらないかのうちに動き出したのは村上だ。片手を頭の上から下へと振り落としたあと、両手を体の中心から左右へガッと広げる。ウォール・オブ・デスの合図だ。「Ragnarok」のイントロが鳴り、バンドインするのと同時に左右に分かれた観客が己の対面に向かって突進する。当然、わかっている人間ばかりなので怪我人はいない。それでも村上は「怪我してるヤツ、おらへんな? 大丈夫? みんな笑顔で帰ってほしいから、『ありがとう』『ごめん』のひと言は言ってってな」と気遣う。こういう何気ない言葉が健全なフロアを作り上げるのだ。フロアを信用しているからこそ、大暴れした直後に追い打ちをかけるように攻撃性の高い「Black out」を続けられる。この曲では、間奏のダンスがすごかった。相変わらず川原のダンスのキレは凄まじい。前述のように、Quubiのカラッとしたパフォーマンスは彼女を中心としたダンスによるところが大きいと改めて感じる。Quubiの楽曲はMAN WITH A MISSION以降のミクスチャーロックを下敷きにしていて、本質はかなり正統派だ。気はてらわないし、真っ向勝負。だからこそ、ストレートなシンガロングパートがよりハートを揺さぶる。「The voice you saved」や「Dear my…」といった曲は特にそうだ。Quubiのシンガロングは美しい。村上が作詞を手掛けた「scent」、そして「Lights」と続く流れでは、村上はフロアへと懸命に言葉を投げかけた。「私たちの音楽があなたたちのそばにいる!」「あなたたちと一緒なら大丈夫だよね?」――何一つごまかさず、むき出しの感情でステージに立っているからこそその言葉は届く。正直、「あなたたちと見たい景色がまだまだいっぱいあるんだよ!」という言葉は多くのアイドルが口にする。しかし、何を言うかではなく、誰が言うか、だ。村上が言うからこそ、届くんだ。Photo by 松本いづみラストは、立て続けに「Change my life」「Way Away」「misshopeless」を混沌を増すフロアにぶち込んで本編を終えた。アンコールで再びステージに戻ってきたのは、うれしいお知らせを携えた3人。生のドラムロールに導かれ、Quubiの主催イベント「Quubi presents KiTSUNE Party 2025 at GORILLA HALL OSAKA」が、6月7日に大阪・GORILLA HALL OSAKAで開催されることが発表された。さらに、この恒例企画の出演者第一弾も解禁。主催者Quubiのほか、彼女たちの盟友であるAxelightとTRiDENTの出演が発表され、フロアは大いに湧いた。その盛り上がりのまま、「Legendary」「DIVE YOURSELF」というQuubiを代表するキラーチューンがモッシュやダイブに加えて高速サークルピットを巻き起こし、フロアに最後のカオスを生み落とした。そして、興奮のせいでがっしゃがしゃになったシンガロングを満足気に受け止めた汗だくの3人は、笑顔でステージをあとにするのだった。最後に「これからのQuubiもよろしくお願いしまーーーす!」という声がフロアに響いた。Photo by 松本いづみQuubi presents KiTSUNE Party 20256月7日(土)大阪・GORILLA HALL OSAKA開場12:00/開演12:30ホストアーティスト:Quubi with 九尾Band第一弾 ゲストアーティストAxelight / TRiDENTチケットhttps://eplus.jp/kitsune_party2025/1次抽選先行:〜2/24(月)23:59まで