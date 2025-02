大気汚染は人々の健康に悪影響を及ぼすことが知られており、近年は知能やメンタルヘルスを悪化させる可能性を示す研究結果も報告されています。新たな研究では、実際に被験者を高濃度の粒子状物質(PM)にさらした後で認知能力テストを行った被験者は、集中力や他人の感情を認識する能力が悪化することが明らかになりました。Acute particulate matter exposure diminishes executive cognitive functioning after four hours regardless of inhalation pathway | Nature Communications

https://www.nature.com/articles/s41467-025-56508-3Air pollution clouds the mind and makes everyday tasks challenging | ScienceDailyhttps://www.sciencedaily.com/releases/2025/02/250206113509.htmAir pollution reduces people’s ability to focus on everyday tasks, study finds | Air pollution | The Guardianhttps://www.theguardian.com/environment/2025/feb/06/air-pollution-affects-peoples-ability-to-focus-on-everyday-tasks-study-findsイギリスのバーミンガム大学とマンチェスター大学の研究チームは、短期間の大気汚染にさらされることで認知機能にどのような影響が及ぶのかを調べるために実験を行いました。実験には26人の被験者が参加し、4日間にわたり「認知能力のテストを受ける」→「1時間にわたり特定の条件で空気を吸う」→「4時間の待機時間を空ける」→「再び認知能力のテストを受ける」というセッションが4回繰り返されました。被験者が吸う空気は「清浄な空気」と「燃えるロウソクから放出されるPMで汚染された空気」の2パターン、被験者の空気の吸い方は「普通に呼吸する」と「鼻にクリップを付けて口呼吸をする」の2パターンあり、それぞれを組み合わせて合計4パターンのセッションが行われたとのことです。実験の結果、汚染された空気に暴露された被験者は、空気を鼻と口の両方から吸い込んだのか、それとも口だけで吸い込んだのかにかかわらず、実行機能である「選択的注意」と「感情表現の識別」のパフォーマンスが低下したことがわかりました。選択的注意は、タスクの最中に何か別のことに気を取られないよう、注意力を保つ能力のことです。論文の筆頭著者であるバーミンガム大学のトーマス・ファハティ博士は、「大気汚染にさらされた被験者は、気を散らすような情報を避けるのが苦手でした」と述べています。一方、「感情表現の識別」は自分自身や他人の感情を読み取る能力のことで、今回の実験では画面上に表示される顔の表情を読み取るタスクで測定されました。ファハティ氏は、「大気汚染にさらされた被験者は、その顔が恐怖を感じているのか、それとも喜んでいるのかを認識するのが苦手でした。このことは、私たちが他人に対してどのように振る舞うのかに影響するかもしれません」と述べています。過去の研究では、大気汚染の悪化が暴力犯罪の増加と相関しているという結果が示されていますが、今回の研究結果を踏まえると「大気汚染にさらされると他人の感情が読み取りにくくなり、結果として相手を怒らせるような振る舞いが増え、それが暴力犯罪に発展している」という可能性も考えられます。大気汚染の悪化は暴力犯罪の増加と相関しているとの研究結果 - GIGAZINEなお、今回の研究では、大気汚染とワーキングメモリなどとの関連性は示されず、一部の脳機能は他の機能よりも短期間の大気汚染に対する回復力があることも示唆されています。論文の共著者であるバーミンガム大学のフランシス・ポープ教授は、「空気の質が悪いと知的発達や労働者の生産性が損なわれるため、優れた認知能力に依存するハイテク世界では社会的・経済的に重大な影響を及ぼします。生産性の低下は経済成長にも影響するため、特に汚染度の高い都市部では、大気汚染による脳の健康への悪影響に対抗するため、大気質規制の強化や公衆衛生対策が急務となっています」と述べました。