¶áÆ£Î¼ÂÀ¤¬½é¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜºÇ¹â¡¡Âçºå¡¢2»þ´Ö5Ê¬39ÉÃ¤Ç2°Ì
¡¡Âçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï24Æü¡¢ÂçºåÉÜÄ£Á°¤«¤éÂçºå¾ë¸ø±à¤Þ¤Ç¤Î42.195¥¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¶áÆ£Î¼ÂÀ¡Ê»°É©½Å¹©¡Ë¤¬½é¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜºÇ¹â¤È¤Ê¤ëÆüËÜÃË»ÒÎòÂå5°Ì¤Î2»þ´Ö5Ê¬39ÉÃ¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£9·î¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¡Ê2»þ´Ö6Ê¬30ÉÃ¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢ÂåÉ½Æþ¤ê¤ËÁ°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¤ÏºÇ½ªÈ×¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ëÄ¾Á°¤Ç¥¤¥Õ¥Ë¥ê¥°¡¦¥¢¥À¥ó¡Ê¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡Ë¤Ë¤«¤ï¤µ¤ì2ÉÃº¹¤ÇÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡ºÙÃ«¶³Ê¿¡Ê¹õºêÇÅËá¡Ë¤¬2»þ´Ö5Ê¬58ÉÃ¤Ç4°Ì¡¢¹õÅÄÄ«Æü¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤¬2»þ´Ö6Ê¬5ÉÃ¤Ç6°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ·ò¸ã¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤Ï2»þ´Ö6Ê¬18ÉÃ¤Ç8°Ì¡£