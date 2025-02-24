à²ÈÀ¯É×¤Î¥ß¥¿¥¾¥Îá¥Ò¥í¥¤¥ó¡¡ÈþÇØÃæÁ´³«¥É¥ì¥¹¤Ç24ºÐÃÂÀ¸¹ð¤²¤ë¡¡¡Ö¤¹¤´¤¤Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÀä»¿
¡¡±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Îµ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£23Æü¤Ç24ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö24ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç²á¤´¤·¤¿1Ç¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢1ÈÖ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î±þ±ç¤¬Îå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£24ºÐ¤Î»ä¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÇØÃæ¤ÎÂç¤¤¯³«¤¤¤¿¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£ÍÎ´Û¤Î³¬ÃÊ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¤¹¤´¤¤Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×¡ÖÇØÃæ¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö±Ê±ó¤Ë»ä¤ÎÆ´¤ì¤Î½÷À¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤«¤é¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¾Ð´é¤â¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤âÂç¹¥¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Ë¿´¤ò·â¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µ×´ÖÅÄ¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖÆó¥³¥é¡×(¿·Ä¬¼Ò)¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤Î¤«¤¿¤ï¤é¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢2015Ç¯¤ÎGYAO!ÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡Ö½÷»Ò¤Î»ö·ï¤ÏÂçÄñ¡¢¥È¥¤¥ì¤Çµ¯¤³¤ë¤Î¤À¡£¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Â¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö²ÈÀ¯É×¤Î¥ß¥¿¥¾¥ÎÂè7¥·¡¼¥º¥ó¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç ¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¿·¿Í²ÈÀ¯ÉØ¤ÎÂçÌçºù¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£