＜個人投資家の予想＞ 02月24日 11時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(296A) 令和ＡＨ 東証グロース
(260A) オルツ 東証グロース
(6696) トラースＯＰ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
(9704) アゴーラＨＧ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4914) 高砂香 東証プライム
(3661) エムアップ 東証プライム
(4776) サイボウズ 東証プライム
(3923) ラクス 東証プライム
(7383) ネットプロ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(296A) 令和ＡＨ 東証グロース
(260A) オルツ 東証グロース
(6696) トラースＯＰ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
(9704) アゴーラＨＧ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4914) 高砂香 東証プライム
(3661) エムアップ 東証プライム
(4776) サイボウズ 東証プライム
(3923) ラクス 東証プライム
(7383) ネットプロ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS