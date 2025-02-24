¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡×ÌÚÂ¼Úå ¥é¥Ã¥×¹¥¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÌ©¤«¤Ê³ëÆ£
Âç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î±Ç²è²½¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Ê¼´ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¤ÇÇÆ¸¢¤òÁè¤¦À¤³¦´Ñ¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î°ì¿Í¡¢»³ÅÄ°ìÏº¤ò±é¤¸¤ëÌÚÂ¼Úå¡Ê34¡Ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥óÌò¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤À¡£Èà¤Ïº£Ç¯¡¢À¼Í¥À¸³è20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î20Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯¡Ù¤Ë½Ð¹ç¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¥é¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡£¤È¤¯¤Ë¥¨¥ß¥Í¥à¤Î¡Ø¥ë¡¼¥º¡¦¥æ¥¢¥»¥ë¥Õ¡Ù¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤¤Ï¾×·â¤¬Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÌÚÂ¼¤¬¥¨¥ß¥Í¥à¤Î¥é¥Ã¥×¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢7ºÐ¤Î¤³¤í¤ËÆüËÜ¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦À¸¤¤Î©¤Á¤Ë´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¥¢¥¸¥¢¿Í¤À¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡È³°¹ñ¿Í¡É¤À¤È¶èÊÌ¤µ¤ì¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢Çò¿Í¤Ê¤¬¤é¤Ë¹õ¿ÍÊ¸²½¤Î¤Ê¤«¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¥¨¥ß¥Í¥à¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢°ÛÊª°·¤¤¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤à¤·¤í¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¤·¤«¤·¼«¿È¤Î¥é¥Ã¥×¹¥¤¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¡¢¡È¥é¥Ã¥×¤ÏÉÔÎÉ¤¬¤ä¤ë¤â¤Î¡É¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¥é¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢Ë½ÎÏ¤òº¬Àä¤·¡¢¤³¤ÎÀ¤¤òÊ¿ÏÂ¤Ë¤¹¤ë¤È´ê¤Ã¤¿²»³Ú¡£7Ç¯´Ö¤Î¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯¡Ù¤Î³èÆ°¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯¡Ù¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£¤Ï¥é¥Ã¥×¤¬¹¥¤¤À¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×ÍÑ¸ì¤Ç·¡¤ë¤³¤È¤ò¡È¥Ç¥£¥°¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤¬¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª»ö¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤½¤¦¡£ºÇ¶á¤â¡¢¤È¤¢¤ë¼ñÌ£¤òÃµµæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ö»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤º¤Ã¤È¥±¥Ð¥Öºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²È¤ËÀìÌç¤Îµ¡³£¤òÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾ßÌý¤À¤Ã¤¿¤êÌ£Á¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÏÂ¿©¤ÈÍ»¹ç¤·¤¿ÈþÌ£¤¤¥±¥Ð¥Ö¤¬ºî¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£º£¤Ï¡¢Æù¤¬²ó¤ë¤È¤³¤í¤ò¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤éÄ¯¤á¤ë¤Î¤¬¡¢°ìÈÖ¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÊýË¡¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡ÚPROFILE¡Û
¤¤à¤é¡¦¤¹¤Ð¤ë
1990Ç¯6·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥É¥¤¥Ä½Ð¿È¡£14ºÐ¤Î¤³¤í¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥óÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ìÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î»Ê²ñ¤ä¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌöÃæ¡£
¡ÚINFORMATION¡Û
±Ç²è¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡Ù
2·î21Æü¸ø³«¡£´ÑµÒ¤¬¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¤Î¾¡ÇÔ¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÅêÉ¼¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÅ¸³«¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö±Ç²è¡£³Æ¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ëMC¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£