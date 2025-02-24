¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤¬¥¯¥ì¥á¥ó¥È´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¡¢¼ó°Ì¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤Ï13ptº¹
¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ï23Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥È´ÆÆÄ(50)¤Î²òÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ÏÁ°Æü¡¢¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×Âè27Àá¤Ç¥»¥ó¥È¡¦¥ß¥ì¥ó¤Ë0-2¤ÇÇÔ¤ì¡¢¼ó°Ì¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤Î13¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤òµÍ¤á¤ë¹¥µ¡¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å¤ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ËÆ³¤¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥Ù¥ë¥®¡¼¿Í»Ø´ø´±¤Î¥¯¥ì¥á¥ó¥È´ÆÆÄ¤Ï2023Ç¯10·î¤Ë½¢Ç¤¡£ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤òÃ£À®¤â¡¢¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×¤È¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£µ¨¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç8°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤·¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤¬Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ÏÁ°Æü¡¢¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×Âè27Àá¤Ç¥»¥ó¥È¡¦¥ß¥ì¥ó¤Ë0-2¤ÇÇÔ¤ì¡¢¼ó°Ì¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤Î13¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤òµÍ¤á¤ë¹¥µ¡¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å¤ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ËÆ³¤¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥Ù¥ë¥®¡¼¿Í»Ø´ø´±¤Î¥¯¥ì¥á¥ó¥È´ÆÆÄ¤Ï2023Ç¯10·î¤Ë½¢Ç¤¡£ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤òÃ£À®¤â¡¢¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×¤È¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£µ¨¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç8°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤·¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤¬Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£