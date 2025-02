岸谷香が、元気に楽しく音楽をやれている事に感謝し、お客様に喜んで頂ける様に、毎回ゲストを迎え特別なセッションをする、毎年2月に開催している年1回恒例のコラボイベント<岸谷香感謝祭>。今年は、2月22日(土)23日(日)の初の2days開催。チケットは発売と同時にSOLDOUTとなるプラチナチケットとなった。今回、自身のガールズバンドUnlock the girlsと共に、ゲストに迎えたのは盟友、森高千里と渡瀬マキの2人。メドレーあり、ダンスあり、アコースティックあり、そして書き下ろしの新曲もあり。発表された3人のバンド名は「ぷりンド千里バーグ」。息の合った”仲良し3人組感”を大いに披露し観客を盛り上げた。

























<岸谷香感謝祭2025>

1.オープニングメドレー(恋をしようよYEAH YEAH〜気分爽快〜世界でいちばん熱い夏)

2.もっと愛しあいましょ

3.17才

4.今すぐKiss Me

5.LITTLE WING

6.GAMBAらなくちゃね

7.ララ サンシャイン

8.青春

9.渡良瀬橋

10.ぷりンド千里バーグ GO GO

11.Diamonds<ダイアモンド>

12.Beautiful

13.ボディーガード

14.Wrong Vacation

15.ハッピーマン

16.M

17.STAY BLUE

18.ミラーボール

ENCORE

19.私がオバさんになっても

20.OH YEAH!

1.オープニングメドレー(恋をしようよYEAH YEAH〜気分爽快〜世界でいちばん熱い夏)2.もっと愛しあいましょ3.17才4.今すぐKiss Me5.LITTLE WING6.GAMBAらなくちゃね7.ララ サンシャイン8.青春9.渡良瀬橋10.ぷりンド千里バーグ GO GO11.Diamonds<ダイアモンド>12.Beautiful13.ボディーガード14.Wrong Vacation15.ハッピーマン16.M17.STAY BLUE18.ミラーボールENCORE19.私がオバさんになっても20.OH YEAH!

<KAORI KISHITANI "40+1st" Anniversary LIVE TOUR 2025 “58th SHOUT!” まさかのリクエスト 〜あの曲が聴けるとは思いませんでした〜>

6月7日(土)横浜 ランドマークホール

6月14日(土)福岡 DRUMLOGOS

6月15日(日)広島 クラブクアトロ

6月21日(土)札幌 ペニーレーン24

6月28日(土)大阪 BIGCAT

6月29日(日)名古屋 ダイアモンドホール

7月6日(日)仙台 レンサ

7月26日(土)恵比寿 The Graden Hall

6月7日(土)横浜 ランドマークホール6月14日(土)福岡 DRUMLOGOS6月15日(日)広島 クラブクアトロ6月21日(土)札幌 ペニーレーン246月28日(土)大阪 BIGCAT6月29日(日)名古屋 ダイアモンドホール7月6日(日)仙台 レンサ7月26日(土)恵比寿 The Graden Hall

後半はHORN隊を従えたUnlock the girlsのステージで観客も大興奮。アンコールでは、オープニングでMCを務めたアナウンサーの木佐彩子と武田祐子、Unlock the girlsコーナーのダンスナンバー「Beautiful」で、ダンサーを務めたMIHO(Spieets)も再登場。全員で「私がオバさんになっても」を熱演。ゲストを送り出した後、岸谷から「音楽をやれるってことは仲間がいるってことで、今日のゲストもそうだし、みんなも私の大事な仲間。大切にしてるし感謝してます。」とMCがあり大きな拍手を受けた。そしてラストは、岸谷率いるUnlock the girlsとHORN隊で「OH!YEAH」を披露し、惜しみない拍手を受け終演となった。笑顔の絶えない特別感あふれる2日間。大切な仲間とステージを全力で楽しんだ岸谷香。夏のバンドツアーも発表になり、止まることのない音楽の旅は、これからも続いていく。撮影:河合正仁