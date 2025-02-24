·ìÃæ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á²òÀÏ¤Ç20Ç¯Àè¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤òÍ½Â¬¡¡ÏÀÊ¸¤¬¹ñºÝÅª³Ø½Ñ»ï¤Ë·ÇºÜ
¡¡·ì±Õ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤ª¤è¤½7000¼ïÎà¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÂ¬Äê¤·¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤ò²òÀÏ¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÀÊ¸¤¬¹ñºÝÅª¤Ê³Ø½Ñ»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤»þ´ü¤«¤é¤ÎÂÐºö¤Ë¤è¤ê¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ëÏÀÊ¸¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÂ¬Äêµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Ç§ÃÎ¾É¤È¤Î´ØÏ¢À¤¬¹â¤¤25¼ïÎà¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÆÃÄê¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡20Ç¯Àè¤Þ¤Ç¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤òÍ½Â¬¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤ÈÆ±Åù°Ê¾å¤ÎÀºÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀ¸³è½¬´·¤ò²þÁ±¤¹¤ì¤Ð¡¢²ÃÎð¤È¤È¤â¤ËÁý¤¹Ç§ÃÎ¾É¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤Ç¤¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Í¥¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥¹¡¡ÏÂ²ì´àCTO
¡ÖÈ¯¾É¤ò¤¹¤´¤¯ÃÙ¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¡£»þ´ÖÅª¤Ê¤È¤³¤í¤¬Â¿Ê¬¡¢º£²ó¤ÎÏÀÊ¸¤Ç¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢¿Í¡¹¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¹ñÆâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤³¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÇ§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢°ß¤¬¤ó¤äÂçÄ²¤¬¤ó¤Ê¤É50°Ê¾å¤Î¼ÀÉÂ¤Ë¸¦µæ¤ÎÂÐ¾Ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ëÏÀÊ¸¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÂ¬Äêµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Ç§ÃÎ¾É¤È¤Î´ØÏ¢À¤¬¹â¤¤25¼ïÎà¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÆÃÄê¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡20Ç¯Àè¤Þ¤Ç¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤òÍ½Â¬¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤ÈÆ±Åù°Ê¾å¤ÎÀºÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Í¥¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥¹¡¡ÏÂ²ì´àCTO
¡ÖÈ¯¾É¤ò¤¹¤´¤¯ÃÙ¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¡£»þ´ÖÅª¤Ê¤È¤³¤í¤¬Â¿Ê¬¡¢º£²ó¤ÎÏÀÊ¸¤Ç¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢¿Í¡¹¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¹ñÆâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤³¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÇ§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢°ß¤¬¤ó¤äÂçÄ²¤¬¤ó¤Ê¤É50°Ê¾å¤Î¼ÀÉÂ¤Ë¸¦µæ¤ÎÂÐ¾Ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£