²ÈÄÂ¾å¾º¤Ç¡Ö¹â¤¯¤Æ½»¤á¤Ê¤¤¡×¡¡³¤Ï·Ì¾»Ô¤¬»Ô¿¦°÷¤Î½»µï¼êÅö¤òÂçÉýÁý
¡¡¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»Ô¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Ë½»¤à»Ô¿¦°÷¤Î½»µï¼êÅö¤ò4·î°Ê¹ß¡¢·î3Ëü±ß¤«¤é3Ëü8Àé±ß¤ØÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡£
¡¡»Ô¿¦°÷¤Ç¤â»ÔÆâµï½»¼Ô¤¬ÌóÈ¾¿ô¤Ë¸º¤ê¡¢ÀÇ¼ý¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÍýÍ³¤À¤È¤¤¤¤¡¢¸©Æâ¤Î»Ô¤Ç¤ÏºÇ¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£»Ô³°µï½»¼Ô¤Î¼êÅö¤Ï2Ëü8Àé±ß¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤¯¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ô¿¦°÷¤Î»ÔÆâµï½»Î¨¤ÏÇ¯¡¹Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä¾¶á¤Ï52%¡£¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ï²ÈÄÂ¤Î¹â¤µ¤È¡¢»Ô³°¤«¤éÄÌ¶Ð¤ÎÊØ¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®ÅÄµÞÀþ¡¢ÁêÅ´Àþ¡¢JR¤Î3Ï©Àþ¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤ë³¤Ï·Ì¾±Ø¤Î¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î·úÀß¥é¥Ã¥·¥å¤¬¿Ê¤ß¡¢ÅìµþÊýÌÌ¤ØÄÌ¶Ð¤¹¤ë¿Í¤Ë¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡£°Ü½»¼Ô¤¬Áý¤¨¡¢²ÈÄÂ¤ä½»Âð¹ØÆþÈñ¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡»Ô¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼ê¿¦°÷¤¬µï½»¤¹¤ë40Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ëÄøÅÙ¤ÎÉô²°¤Î²ÈÄÂÁê¾ì¤Ï¡¢ÎÙÀÜ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ËÈæ¤Ù¤Æ7Àé±ß¤Û¤É¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¸òÄÌ¤ÎÊØ¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤â¡¢»Ô³°µï½»¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤á2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¼êÅö¤ÎÁý³Û¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Î²þÄê¤Ç¡¢¼êÅö¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ÏÁ´ÂÎ¤ÇÇ¯Ìó800Ëü±ßÁý¤¨¤ë¤È¸«¹þ¤à¡£ÆâÌîÍ¥»ÔÄ¹¤Ï¡ÖºÒ³²»þ¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤â¹Í¤¨¡¢»ÔÆâ¤Ë½»¤à¿¦°÷¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÃæÅç½¨·û¡Ë