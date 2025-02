ミッキーマウスやドナルドダックなどディズニーの人気キャラクターが、メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)の新シリーズ「BE@RBRICK CHASE(ベアブリック チェイス)」の第1弾になった。ミッキーマウスやドナルドダックは動物をモチーフにしたディズニーの人気キャラクター。主にアニメオリジナルの短編映画などで活躍してきた、ディズニーを象徴するキャラクターたちだ。

メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュア・ベアブリックは、2001年の展開開始以来、様々な作品やキャラをモチーフにしてきた。100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。この3サイズが基本ラインとなっており、特に%表記がない場合は100%である(超合金ベアブリック、変形トランスフォーマーベアブリックなど一部の例を除く)。ベアブリックでは、同じキャラが再登場する際には、デザインや表情、カラーリングを変更することが多く、全く同じデザイン・サイズで再販されることは少なかった。しかし20年以上の長い歴史を持つが故に、途中からコレクションを始めた方には、ディズニーのような定番キャラで、なおかつベーシックな状態の100%サイズの入手難易度が非常に高くなってしまっている。「BE@RBRICK CHASE」は、ディズニーの定番キャラのベアブリックを新アイテムとしてリリース。(C) DisneyBE@RBRICK CHASE MICKEY MOUSE & FRIENDS発売元:メディコム・トイ各1000円(税込)2025年3月発売予定ディズニーの人気キャラであるミッキーマウスと彼の友達がベアブリックになった。ラインナップはミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、グーフィー、ピート、プルート。どれが出るかお楽しみのブラインドボックス仕様。メディコム・トイではミッキー&フレンズ以外のディズニーキャラ、ディズニー以外のキャラや作品、企業、アーティストやアート作品とコラボしたベアブリックを発売・プロデュースしている。引き続きその新作情報をお届けしよう。(C) DisneyBE@RBRICK GENIE 1000%ディズニーのアニメ映画『アラジン』に登場するランプの魔人ジーニーをベアブリックで再現。(C) DisneyBE@RBRICK JAFAR 100% & 400%ディズニーのアニメ映画『アラジン/ジャファーの逆襲』に登場する悪役ジャファーがベアブリックになって登場。人間であったジャファー大臣がジーニーと同じ魔人の力を得た姿だ。(C) & TM Lucasfilm Ltd.BE@RBRICK TM & (C) 2001-2025 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK C-3PO(TM)(The Phantom Menace Ver.) 400%映画『スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス』に登場する翻訳ドロイドのC-3POをベアブリックで再現。金色の外装パーツを付ける前の、配線むき出しの姿だ。SUPERMAN and all related characters and elements (C) & TM DC. (s25)BE@RBRICK TM & (C) 2001-2025 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK SUPERBOY 100% & 400%アメコミ『リターン・オブ・スーパーマン』に登場したスーパーボーイがベアブリックになった。スーパーマンの死と復活を描く物語で、スーパーマンの後継者あるいは自分が復活したスーパーマン本人であると名乗っていた4人のヒーローの1人だ。(C) SEGABE@RBRICK TM & (C) 2001-2025 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK SONIC THE HEDGEHOG COSTUME Ver. 400%人気ゲーム『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』シリーズの主人公ソニックをコスチュームタイプのベアブリックで再現。(C)CAPCOMBE@RBRICK TM & (C) 2001-2025 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK アイルー 400%人気ゲーム『モンスターハンター』シリーズに登場するサポートキャラのアイルーをベアブリック化。(C) 真鍋昌平 / 小学館BE@RBRICK TM & (C) 2001-2025 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK G10 100% & 400%漫画『闇金ウシジマくん』に登場する、渋谷を徘徊する怪人物G10(ゴト)をモチーフにしたベアブリック。頭部は、G10の髪型であるあぜ道カット(頭頂部の毛を逆モヒカン状に剃った状態)をイメージ。「オサレエンペラー」「アゼミチ」など関連ワードが各部にプリントされている。次のページにもアイテムあり!「TRANSFORMERS」は 株式会社タカラトミーの登録商標です。(C) TOMY(C)NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved. 1993/2025BE@RBRICK TM & (C) 2001-2025 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK × TRANSFORMERS OPTIMUS PRIME BABY MILO(R) 400%BE@RBRICK × TRANSFORMERS OPTIMUS PRIME BAPE(R) CAMO SHARK 400%タカラトミーが展開する変形ロボット玩具『トランスフォーマー』とファッションブランドA BATHING APE(R)〔ア・ベイシング・エイプ(R):略称BAPE(R)〕のコラボベアブリック。正義のTFオートボット軍団の総司令官オプティマスプライムと、BAPE(R)のキャラクター・マイロ(R)、BAPE(R)のカモフラージュシャーク柄が組み合わされている。ベアブリックモードとロボットモードに変形可能。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2025 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK LEVI'S BANNER 100% & 400%(左3点)、1000%(右)デニム&ジーンズメーカー・リーバイスのデニムを履いたベアブリック。100% & 400%は100%2体と400%1体のセット。1000%はデニム部分を布製コスチュームで再現。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2025 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK Creepy Nuts 100% & 400%TVアニメ『よふかしのうた』『マッシュル-MASHLE-』『ダンダダン』などの主題歌を担当し、アニメファンにも人気のHIP HOPユニットCreepy Nuts。彼らのアルバム「Case」のデザインを全身に施したベアブリックが登場。(C) TOMOKAZU MATSUYAMABE@RBRICK TM & (C) 2001-2025 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK TOMOKAZU MATSUYAMA 100% & 400%アーティスト松山智一の作品を全身にプリントしたベアブリック。背中には松山智一のロゴ入り。(C) KH/S, MPBE@RBRICK TM & (C) 2001-2025 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.MY FIRST BE@RBRICK B@BY SAKURA Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)Designed by CHIAKI(CIROL & Co.)ボディにビーズが入ったベアブリックの新色。NY@BRICK TM & (C) 2016-2025 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.NY@BRICK 招き猫 昇運 金メッキ 100% & 400%メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店名物、和のベアブリックの新作。ネコ型ブロックタイプフィギュアNY@BRICK(ニャーブリック)の招き猫の新色だ。今回、あなたのお気に入りのベアブリックはあっただろうか? それぞれ販売店舗・条件が異なっており、事前受注を受け付けるものもあるので、購入希望の方はよくご確認を。※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。