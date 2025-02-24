ÂçÃ«æÆÊ¿ ½é¤Î¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬ 32µå¤Ç¥Ò¥Ã¥ÈÀ2ËÜ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤¬ÀÞ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤¬ÎÉ¤¯¿¶¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¤ÏÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡¢º£µ¨½é¤È¤Ê¤ë¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ë»²²Ã¡¢3ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ32µå¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥×¡¢ÂçÃ«¤Ï¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤È¡¢¥«¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤ÆÂÇ·âÎý½¬¤ò¹Ô¤¦¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ø°ÜÆ°¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤ÆÂç°ÜÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¥Þ¥¤¥Ê¡¼Áª¼ê¤ÎÎý½¬¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤¿ÂçÃ«¤Ï½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÁáÂ®ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÎN.¥¯¥ë¡¼¥º¡Ê20¡Ë¤ÈÂÐÀï¡¢1µåÌÜ¡¢2µåÌÜ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¸«Æ¨¤·¡£¤½¤·¤Æ¡¢3µåÌÜ¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Áá¤¯¥Ð¥Ã¥È¤ÎÀè¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤ë¤È¡È¤ä¤Ù¤§¡É¤ÈÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤¬ÀÞ¤ì¤¿¡£
¿·¤·¤¤¥Ð¥Ã¥È¤ò¼ê¤ËÂÇÀÊ¤ËÌá¤ë¤È¡ÈJust Two¡Ê¥Ð¥Ã¥È¤Ï£²ËÜ¤·¤«¤Ê¤¤¡Ë¡É¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤½¤Î¸å¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤ì¤º¡¢º¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ä¥Ð¥Ã¥È¤ÎÀè¤ËÅö¤¿¤ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬Â³¤¡¢1¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Î15µå¤ÏÂª¤¨¤¿Åö¤¿¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
2¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤º¤Ë¤¤¤¤Åö¤¿¤ê¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ10µåÌÜ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯²ñ¿´¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ç±¦Ãæ´Ö¤Ø±Ô¤¤ÂÇµå¤òÊü¤Ã¤¿¡£12µåÌÜ¤Ë¤Ï¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬½Ð¤«¤«¤ê¡È¥¢¥Ã¡É¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¥Ï¡¼¥Õ¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò»ß¤á¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥¾¡¼¥ó¤È¼ÂºÝ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÈùÌ¯¤Ê¥º¥ì¤¬¤¢¤Ã¤¿ÂçÃ«¡¢ºÇ¸å¤ÏµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ø¥Ò¥Ã¥ÈÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤òÊü¤Á¡¢¼ê¤Î¤·¤Ó¤ì¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð´é¤Ç¥À¥°¥¢¥¦¥È¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï32µå¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤¿¤Î¤Ï13µå¡¢¥Ò¥Ã¥ÈÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï2ËÜ¤Ç½é¤Î¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤ò½ª¤¨¤¿¡£D.¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¥é¥¤¥ÖBP¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥È¤¬ÎÉ¤¯¿¶¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿¤ÈÂçÃ«Áª¼ê¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÍè½µ²¼½Ü¤Î»î¹ç¤ÇDH¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£