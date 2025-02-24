TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¡¢Åìµþ¡¦Â­Î©¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É¤µ¤ì¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Î¾¯Ç¯¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¶ÛµÞÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷À­¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤Èµ¿¤Ã¤¿¡×Åìµþ¡¦Â­Î©¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç¾¯Ç¯¡Ê17¡Ë¤¬¿ÏÊª¤Ç¶»¤ò»É¤µ¤ì»àË´¡¡Æ±¤¤Ç¯¤Î¾¯Ç¯¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¡·Ù»ëÄ£

¸áÁ°4»þÈ¾¤´¤í¡¢Â­Î©¶è¼¯ÉÍ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡ÖÍ§¿Í¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬±¦¶»¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½1»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¡¢Èï³²¼Ô¤ÈÆ±¤¸17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬·ì¤Î¤Ä¤¤¤¿¥Ê¥¤¥Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¯Ç¯¤ò»É¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¤¿¤á¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¶ÛµÞÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¶á½ê¤Î½»Ì±
¡Ö¥­¥ã¡¼¤È¤«¤¤¤¦¡ÊÈáÌÄ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¡Ë²¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤ï¤¿¤·²¿»þ¤Ëµ¯¤­¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡¢3»þÈ¾¤´¤í¤«¤Ê¡×

ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾¯Ç¯2¿Í¤ÈÃÎ¿Í½÷À­¤Î3¿Í¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷À­¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤Èµ¿¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢ÍÆµ¿¤ò»¦¿Í¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£