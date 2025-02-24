¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼ÎëÌÚÍ£¿Í¤¬2ÀïÏ¢È¯¡õ2ÆÀÅÀ¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤¬FW¿Ø¤ËÉÔ°ÂÊú¤¨¤ëÃæ¤ÇÂ¸ºß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡¡þ¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯1Éô¡¡¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼ 2¡½2 ¥Ð¥¤¥ì¡Ê2025Ç¯2·î23Æü¡¡¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ð¥¤¥ì¡Ë
¡¡¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤ÎFWÎëÌÚÍ£¿Í¤¬Å¨ÃÏ¤Î¥Ð¥¤¥ìÀï¤Ç2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
1ÅÀ¤òÄÉ¤¦¸åÈ¾17Ê¬¤Ë»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹2ÀïÏ¢È¯ÃÆ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢6Ê¬¸å¤Ë¤â¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâº¸´ó¤ê¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡¢±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤òÂÇ¤ÁÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ2¡½2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Åßµ¨ÃæÃÇ¸å¤ÎºÆ³«2»î¹ç¤Ç3ÆÀÅÀ¤ÎÎëÌÚ¤Ïº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï9ÆÀÅÀ¡£ÆüËÜÂåÉ½¤¬3·î20Æü¤«¤éWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª2»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤ÎÉé½ý·ç¾ì¤¬Â³¤¯¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎFW¿Ø¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ÇÎëÌÚ¤¬Â¸ºß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£