ÌÚ¸ÍÂçÀ»¡¢¹À¥¤¹¤º¡õ²¬ÅÄ¾À¸¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ª¡Ö¤µ¤¤¤³¤¦¤À¡¼¡×¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é️¡×¡Ö£³¿Í¤Î¶õµ¤´¶¤¬Í¥¤·¤¤¡×
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¶¦±é¼Ô¤È¤Î´Ø·¸À¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë£³¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚ¸ÍÂçÀ»¤¬£²£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£±Ç²è¡Ö¤æ¤¤Æ¤«¤Ø¤é¤Ì¡×¡Êº¬´ßµÈÂÀÏº´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¶¦±é¤Î¹À¥¤¹¤º¡¢²¬ÅÄ¾À¸¤È¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿ÌÚ¸Í¡£Á´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç¹À¥¤ò¿¿¤óÃæ¤Ë¥Ô¡¼¥¹¤¹¤ë£³¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ÊÉ¤Ë¼Ì¤ë¼«¿È¤é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥·¥§¥¢¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö£³¿Í¤Î¶õµ¤´¶¤¬Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Æ¤ªÏÃ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤µ¤¤¤³¤¦¤À¡¼¡£¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤Ê¤«¤è¤·¡Á¡×¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é️¡¡³Ú¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£