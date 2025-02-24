Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç¡ÖÍ§¿Í¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¡¢¼ã¤¤ÃËÀ»àË´¡Ä£±£°Âå¤Î¾¯Ç¯¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤Ç¶ÛµÞÂáÊá
¡¡£²£´Æü¸áÁ°£´»þ£±£µÊ¬º¢¡¢ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¼¯ÉÍ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡ÖÍ§¿Í¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¡£¥¬¥é¥¹¤¬»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È£±£±£¹ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£À¾¿·°æ½ð°÷¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢±¦¶»¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤ÃËÀ¤òÈ¯¸«¡£ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ìó£±»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿£±£°ºÐÂå¤Î¾¯Ç¯¤¬ÃËÀ¤ò»É¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤Ç¶ÛµÞÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡À¾¿·°æ½ð´´Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ï»ö·ï¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥Ê¥¤¥Õ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡££²¿Í¤Ë¤ÏÌÌ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢Æ±½ð¤Ï²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢ÍÆµ¿¤ò»¦¿Í¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏÆüÊëÎ¤¡¦¼Ë¿Í¥é¥¤¥Ê¡¼À¾¿·°æÂç»ÕÀ¾±Ø¤«¤éÀ¾¤ËÌó£±¡¦£µ¥¥í¤Î½»Âð³¹¡£