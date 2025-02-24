¶¶²¼Å°»á¤¬¡È¼Õºá¡É¡¡°Ý¿·ÁÏÀß¼Ô¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦½¸ÃÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÄÍ¸¢¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê55¡Ë¤¬24Æü¡¢Æ±¶É¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡Ê¥¨¥¤¥È¡Ë¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Îµ¿ÏÇ¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎÃÎ»öÁª´ü´ÖÃæ¤Ë¹ðÈ¯¼Ô¤Î»äÅª¾ðÊó¤òÀ¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö»á¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ½êÂ°¤Î¸©µÄ3¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¸©µÄ3¿Í¤Ï23Æü¡¢¿À¸Í»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â¾ðÊóÄó¶¡¤äÏ³¤¨¤¤¤ò»ö¼Â¾åÇ§¤á¤Æ¼Õºá¡£Ê¸½ñÌäÂê¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤ò¸©Ì±¤Ë¼¨¤¹ÌÜÅª¤Ç¡¢¾ðÊó¤¬»ö¼Â¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊ¸½ñ¤ÇÅÏ¤·¤¿¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡3¿Í¤ÏÊ¸½ñÌäÂêÄ´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ¡Ë¤Î¸µÉû°Ñ°÷Ä¹´ß¸ý¼Â»á¤È¸µ°Ñ°÷Áý»³À¿»á¡¢¸©µÄ¤ÎÇò°æ¹§ÌÀ»á¡£´ß¸ý»á¤ÈÁý»³»á¤Ï20Æü¤ËÉ´¾ò°Ñ¤Î°Ñ°÷¤ò¼Ç¤¤·¤¿¡£Áý»³»á¤Ï23Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢Î¥ÅÞÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£µÄ°÷¼¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍ¸¢¼Ô¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£Â¾2¿Í¤Ïº£¸å¤Î½èÊ¬¤ò´Þ¤áÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸©µÄ¤é¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È´ß¸ý»á¤ÏºòÇ¯11·î1Æü¡¢ºØÆ£»á¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿¸µ¸©Ì±¶ÉÄ¹¤Î»äÅª¾ðÊóÊ¸½ñ¤òÎ©²Ö»á¤ËÅÏ¤¹¾ì¤ËÆ±ÀÊ¡£Ê¸½ñ¤Ë¤Ïº£Ç¯1·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃÝÆâ±ÑÌÀ¸µ¸©µÄ¤é¤¬Ê¸½ñÌäÂê¤Î¡Ö¹õËë¡×¤À¤ÈÈãÈ½¤¹¤ëÆâÍÆ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£´ß¸ý»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ö»ä¤«¤éÅÏ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢Ê¸½ñÆâÍÆ¤Ï¡Ö»ö¼Â¤«È½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¦¤ï¤µ¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Áý»³»á¤ÏºòÇ¯10·î31Æü¡¢ÃÎ»öÁª¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·Èó¸ø³«¤È¤µ¤ì¤¿É´¾ò°Ñ¿ÒÌä¤Î²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤òÏ³¤¨¤¤¡£Çò°æ»á¤ÏÎ©²Ö»á¤È·×3²óÅÅÏÃ¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¡¢¡Ö¾ðÊóÄó¶¡¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ºØÆ£»á¤ò±þ±ç¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç11·î¤ÎÃÎ»öÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿Î©²Ö»á¤Ï¡¢Ê¸½ñÌäÂê¤òÄÉµÚ¤¹¤ëÉ´¾ò°Ñ°÷¤é¤Ø¤ÎÈãÈ½¤òÅ¸³«¡£¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¸ø³«¤·³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤¬¡Ö¶¶²¼¤µ¤ó¡¢°Ý¿·¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤ªÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¤³¤Î°Ý¿·¤Îº®Íð¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£¤³¤ÎÆ°¤¡¢¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡¢¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¡Ö10Ç¯Á°¤Ë°Ý¿·¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢ËÍ¤ÏÅÞ°÷¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¿¤À15Ç¯Á°¤Ë°Ý¿·¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦½¸ÃÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¡£ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤À¤·Í¸¢¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Ý¿·¤ÎÁÏÀß¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Í¸¢¼Ô¤Ë¡È¼Õºá¡É¤·¤¿¡£