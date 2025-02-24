¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¡Ö¥¢¥µ¥¤¡¼¡×¤¬¥Þ¥º¤¤¤Ã¤ÆËÜÅö¡©¿©¤ÎÀìÌç²È¤¬ÀµÄ¾¥ì¥Ó¥å¡¼
¡¡¶È¥¹¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢Ä¶¥é¥Ã¥¡¼¡£
¡¡¿©Ê¸²½¸¦µæ²È¤Î¥¹¥®¥¢¥«¥Ä¥¤Ç¤¹¡£¡Ø¿©¤Ï¿ÍÀ¸¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¿©¥È¥ì¥ó¥É¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ä¥¹¥¿¥Ð¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¡¢¿©°é¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¡È¿©¤ÎÀìÌç²È¡É¤È¤·¤ÆÆü¡¹È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿©ÎÁÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬¤¸¤ï¤¸¤ïÂ³¤¯Ãæ¡¢¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ê°Ê¹ß¡¢¶È¥¹¡¼¡Ë¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¸¦µæ²È¤Ç¤¢¤ë»ä¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£¶È¥¹¡¼¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÂçÍÆÎÌ¤ÎÎäÅàÌîºÚ¤ä¤¦¤É¤ó¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ä¥³¥í¥Ã¥±¤Ê¤É¤ÎÆù²Ã¹©ÉÊ¤Ê¤É¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Ëè·î¿·¤·¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤äÄ¾Í¢Æþ¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¡¢Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡ª¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¶È¥¹¡¼¤ÏÂçÍÆÎÌ¤Ç°Â¤¤¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Âç¿Íµ¤¤¹¤®¤ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤éÄ¶¥é¥Ã¥¡¼¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡È¤¢¤ë¥È¥ì¥ó¥É¾¦ÉÊ¡É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¶È¥¹¡¼¤Ç¥¢¥µ¥¤¡¼¤¬Çã¤¨¤ë¡£Ì£¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ö¡¼¥à¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ë¡£¥«¥Õ¥§¤äÀìÌçÅ¹¤Ç¤Ï1000±ß¤ò·Ú¤¯Ä¶¤¨¤ë¹âµéÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¶È¥¹¡¼¤Ç¥¢¥µ¥¤¡¼¾¦ÉÊ¤¬¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡Ö¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ð¥Ê¥Ê¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¡£Âç¿Íµ¤²á¤®¤ÆÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤«¤±¤¿¤é¡¢Ä¶¥é¥Ã¥¡¼¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÍÆ´ï¤ËÆþ¤Ã¤¿ÎäÅàÉÊ¤Ç¡¢½ÅÎÌ¤Ï500g¡¢²Á³Ê¤Ï748±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¥¢¥µ¥¤¡¼¤È¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¤¹¤ê¤Ä¤Ö¤·¤Æ¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¾õ¤Ë¤·¤¿ÎäÅà¥Ô¥å¡¼¥ì¤Ç¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é¤ÎÄ¾Í¢Æþ¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¥¢¥µ¥¤¡¼¤ò65¡ó¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥Ô¥å¡¼¥ì¤ò4¡ó»ÈÍÑ¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥í¥ê¡¼¤Ï100g¤¢¤¿¤ê120¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¡¢¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡Ê207¥¥í¥«¥í¥ê¡¼/100g¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó¥Ø¥ë¥·¡¼¡£¤½¤ì¤Ç¤ÏÃæ¿È¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¥«¥Ã¥Á¥«¥Á¤Î¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¾õ¥Ô¥å¡¼¥ì¤¬¤®¤Ã¤·¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡ÍÆ´ï¤Î¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¥¢¥µ¥¤¡¼¿§¤Î¥Ô¥å¡¼¥ì¤¬½Ð¸½¡£¤¹¤°¤Ë¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤¹¤¯¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥«¥Ã¥Á¥«¥Á¤Ç¸Ç¤¯¡¢¤É¤¦°·¤Ã¤Æ¤è¤¤¤Î¤«¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¿ôÊ¬ÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¤Ð¿´ÇÛ¤Ï²ò¾Ã¡£Âç¤¤Ê¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤¹¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥·¥ã¥ê¥Ã¤È¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤Ç¡¢¤Í¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¶È¥¹¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¿©ºà¤Ç¤âÌ¾ÉÊ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª¹¥¤ß¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¤È²ÌÊª¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥¹¥¯¡¼¥×¤Ç¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ô¥å¡¼¥ì¤ò¤«¤½¸¤á¤Æ¥Ý¥ó¤È¾è¤»¤ë¤À¤±¡£5Ê¬¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Î¥Ø¥ë¥·¡¼¥Ç¥¶¡¼¥È¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ»¸ü¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥¢¥µ¥¤¡¼¤ò¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¶È¥¹¡¼¡¡¥¢¥µ¥¤¡¼¡¡¤Þ¤º¤¤¡×¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ§¤·¤ç¤¯¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤à¤·¤í¥Ð¥Ê¥Ê¥Ô¥å¡¼¥ì¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ë¤ò1¿ÍÊ¬ºî¤ë¤¿¤á¤Ë50gÄøÅÙ¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¡¢1¸Ä¹ØÆþ¤¹¤ì¤ÐÌó10²óÊ¬³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê1²óÊ¬¤¢¤¿¤ê75±ß¤È¤¤¤¦·×»»¤Ë¡£¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Î²Á³Ê¤Ê¤é¡¢¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤Ë²Ã¤¨¤ë¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°Â¿´¤·¤ÆÂ¾¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡ºÇ¶á¤Î¶È¥¹¡¼¤Ç¤Ï¥µ¥¸¡¼¤ä¥Ç¡¼¥Ä¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¿©ºà¤¬ËÉÙ¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä·ò¹¯°Ý»ýÌÜÅª¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ãÊ¸¡¦»£±Æ¡¿¿©Ê¸²½¸¦µæ²È ¥¹¥®¥¢¥«¥Ä¥¡ä
¡Ú¥¹¥®¥¢¥«¥Ä¥¡Û
¿©Ê¸²½¸¦µæ²È¡¢Ä¹¼÷ÈþÍÆ¿©¸¦µæ²È¡£ÅìµþÂç³ØÇÀ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Æ±Âç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¤Ë¿Ê³Ø¡£´ðÁÃ°å³Ø¡¢±ÉÍÜ³Ø¡¢È¯¹Ú³Ø¡¢ÈùÀ¸Êª³Ø¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ö¡£¸½ºß¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿©Ê¸²½¤ò¸¦µæ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½÷»ÒSPA¡ªÏ¢ºÜ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿³¤³°¸þ¤±ÅÅ»Ò½ñÀÒ¡ØHealthy Japanese Home Cooking¡Ù¡Ê±Ñ¸ìÈÇ¡Ë¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£Ãø½ñ¡Ø¤ä¤»¤ë¥Ñ¥¹¥¿31»®¡Ù¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£Instagram¡§@sugiakatsuki¡¿Twitter¡§@sugiakatsuki12
¡¡¿©Ê¸²½¸¦µæ²È¤Î¥¹¥®¥¢¥«¥Ä¥¤Ç¤¹¡£¡Ø¿©¤Ï¿ÍÀ¸¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¿©¥È¥ì¥ó¥É¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ä¥¹¥¿¥Ð¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¡¢¿©°é¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¡È¿©¤ÎÀìÌç²È¡É¤È¤·¤ÆÆü¡¹È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿©ÎÁÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬¤¸¤ï¤¸¤ïÂ³¤¯Ãæ¡¢¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ê°Ê¹ß¡¢¶È¥¹¡¼¡Ë¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¸¦µæ²È¤Ç¤¢¤ë»ä¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£¶È¥¹¡¼¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÂçÍÆÎÌ¤ÎÎäÅàÌîºÚ¤ä¤¦¤É¤ó¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ä¥³¥í¥Ã¥±¤Ê¤É¤ÎÆù²Ã¹©ÉÊ¤Ê¤É¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Âç¿Íµ¤¤¹¤®¤ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤éÄ¶¥é¥Ã¥¡¼¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡È¤¢¤ë¥È¥ì¥ó¥É¾¦ÉÊ¡É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¶È¥¹¡¼¤Ç¥¢¥µ¥¤¡¼¤¬Çã¤¨¤ë¡£Ì£¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ö¡¼¥à¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ë¡£¥«¥Õ¥§¤äÀìÌçÅ¹¤Ç¤Ï1000±ß¤ò·Ú¤¯Ä¶¤¨¤ë¹âµéÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¶È¥¹¡¼¤Ç¥¢¥µ¥¤¡¼¾¦ÉÊ¤¬¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡Ö¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ð¥Ê¥Ê¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¡£Âç¿Íµ¤²á¤®¤ÆÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤«¤±¤¿¤é¡¢Ä¶¥é¥Ã¥¡¼¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÍÆ´ï¤ËÆþ¤Ã¤¿ÎäÅàÉÊ¤Ç¡¢½ÅÎÌ¤Ï500g¡¢²Á³Ê¤Ï748±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¥¢¥µ¥¤¡¼¤È¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¤¹¤ê¤Ä¤Ö¤·¤Æ¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¾õ¤Ë¤·¤¿ÎäÅà¥Ô¥å¡¼¥ì¤Ç¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é¤ÎÄ¾Í¢Æþ¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¥¢¥µ¥¤¡¼¤ò65¡ó¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥Ô¥å¡¼¥ì¤ò4¡ó»ÈÍÑ¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥í¥ê¡¼¤Ï100g¤¢¤¿¤ê120¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¡¢¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡Ê207¥¥í¥«¥í¥ê¡¼/100g¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó¥Ø¥ë¥·¡¼¡£¤½¤ì¤Ç¤ÏÃæ¿È¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¥«¥Ã¥Á¥«¥Á¤Î¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¾õ¥Ô¥å¡¼¥ì¤¬¤®¤Ã¤·¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡ÍÆ´ï¤Î¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¥¢¥µ¥¤¡¼¿§¤Î¥Ô¥å¡¼¥ì¤¬½Ð¸½¡£¤¹¤°¤Ë¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤¹¤¯¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥«¥Ã¥Á¥«¥Á¤Ç¸Ç¤¯¡¢¤É¤¦°·¤Ã¤Æ¤è¤¤¤Î¤«¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¿ôÊ¬ÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¤Ð¿´ÇÛ¤Ï²ò¾Ã¡£Âç¤¤Ê¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤¹¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥·¥ã¥ê¥Ã¤È¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤Ç¡¢¤Í¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¶È¥¹¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¿©ºà¤Ç¤âÌ¾ÉÊ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª¹¥¤ß¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¤È²ÌÊª¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥¹¥¯¡¼¥×¤Ç¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ô¥å¡¼¥ì¤ò¤«¤½¸¤á¤Æ¥Ý¥ó¤È¾è¤»¤ë¤À¤±¡£5Ê¬¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Î¥Ø¥ë¥·¡¼¥Ç¥¶¡¼¥È¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ»¸ü¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥¢¥µ¥¤¡¼¤ò¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¶È¥¹¡¼¡¡¥¢¥µ¥¤¡¼¡¡¤Þ¤º¤¤¡×¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ§¤·¤ç¤¯¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤à¤·¤í¥Ð¥Ê¥Ê¥Ô¥å¡¼¥ì¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ë¤ò1¿ÍÊ¬ºî¤ë¤¿¤á¤Ë50gÄøÅÙ¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¡¢1¸Ä¹ØÆþ¤¹¤ì¤ÐÌó10²óÊ¬³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê1²óÊ¬¤¢¤¿¤ê75±ß¤È¤¤¤¦·×»»¤Ë¡£¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Î²Á³Ê¤Ê¤é¡¢¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤Ë²Ã¤¨¤ë¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°Â¿´¤·¤ÆÂ¾¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡ºÇ¶á¤Î¶È¥¹¡¼¤Ç¤Ï¥µ¥¸¡¼¤ä¥Ç¡¼¥Ä¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¿©ºà¤¬ËÉÙ¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä·ò¹¯°Ý»ýÌÜÅª¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ãÊ¸¡¦»£±Æ¡¿¿©Ê¸²½¸¦µæ²È ¥¹¥®¥¢¥«¥Ä¥¡ä
¡Ú¥¹¥®¥¢¥«¥Ä¥¡Û
¿©Ê¸²½¸¦µæ²È¡¢Ä¹¼÷ÈþÍÆ¿©¸¦µæ²È¡£ÅìµþÂç³ØÇÀ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Æ±Âç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¤Ë¿Ê³Ø¡£´ðÁÃ°å³Ø¡¢±ÉÍÜ³Ø¡¢È¯¹Ú³Ø¡¢ÈùÀ¸Êª³Ø¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ö¡£¸½ºß¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿©Ê¸²½¤ò¸¦µæ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½÷»ÒSPA¡ªÏ¢ºÜ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿³¤³°¸þ¤±ÅÅ»Ò½ñÀÒ¡ØHealthy Japanese Home Cooking¡Ù¡Ê±Ñ¸ìÈÇ¡Ë¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£Ãø½ñ¡Ø¤ä¤»¤ë¥Ñ¥¹¥¿31»®¡Ù¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£Instagram¡§@sugiakatsuki¡¿Twitter¡§@sugiakatsuki12