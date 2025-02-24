¥É¥¤¥ÄÁíÁªµó¤ÇºÇÂçÌîÅÞ¡ÖCDU¡¦CSU¡×¤¬¾¡ÍøÀë¸À¡¡¶Ë±¦À¯ÅÞ¡ÖAfD¡×¤¬ÆÀÉ¼Î¨ÇÜÁý¤µ¤»2°Ì¤Ë¡¡Ï¢Î©¸ò¾Ä¤¬¾ÇÅÀ¤Ë
¥É¥¤¥Ä¤Ç23Æü¡¢ÁíÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇÂçÌîÅÞ¤ÇÃæÆ»±¦ÇÉ¤Î¡Ö¥¥ê¥¹¥È¶µ¡¦¼Ò²ñÆ±ÌÁ¡×¤¬¾¡Íø¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
ºÇÂçÌîÅÞ¤¬¾¡ÍøÀë¸À¤âÃ±ÆÈ²áÈ¾¿ô³ÍÆÀ¤Ïº¤Æñ¤«
¥É¥¤¥Ä¤ÎÁíÁªµó¤ÏÆüËÜ»þ´Ö24Æü¸áÁ°2»þ¤ËÅêÉ¼¤¬Äù¤áÀÚ¤é¤ì¡¢³«É¼ºî¶È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¶¦ÊüÁ÷ARD¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇÂçÌîÅÞ¤ÇÃæÆ»±¦ÇÉ¤Î¡ÖCDU¡¦CSU¡Ê¥¥ê¥¹¥È¶µÌ±¼ç¡¦¼Ò²ñÆ±ÌÁ¡Ë¡×¤¬¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢°ÜÌ±ÇÓÀÍ¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤ë¶Ë±¦À¯ÅÞ¤Î¡ÖAfD¡Ê¥É¥¤¥Ä¤Î¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¡Ë¡×¤¬Á°²ó¤ÎÁªµó¤«¤éÆÀÉ¼Î¨¤ò¤Û¤ÜÇÜÁý¤µ¤»¡¢2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
CDU¤Î¥á¥ë¥ÄÅÞ¼ó¤ÏÀè¤Û¤É¾¡Íø¤òÀë¸À¤·¤¿¤¬¡¢Ã±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¾ðÀª¡£
º£¸å¡¢CDU¤Ë¤è¤ëÏ¢Î©¸ò¾Ä¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢CDU¤Î¥á¥ë¥ÄÅÞ¼ó¤Ï¶Ë±¦À¯ÅÞAfD¤È¤ÎÏ¢Î©¤ÏÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£