¥³¥ó¥Ñ¥Ë´ÆÆÄ¤¬°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤Î°ËÆ£¤ò¾Î¤¨¤ëŽ¢Ã»´ü´Ö¤Ç¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿Ž£
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¥ô¥¡¥ó¥µ¥ó¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë´ÆÆÄ¤¬23Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢4-0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè23Àá¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Á°È¾¤«¤é°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥ª¥ê¡¼¥º¤¬¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·ÀèÀ©¡£·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤â¹¶Àª¤ò¤«¤±¤ë¤È61Ê¬¤Ë¥ª¥ê¡¼¥º¤Î±¦CK¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ò°ËÆ£¤¬±¦Â¥Ü¥ì¡¼¤Ç½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£
°ËÆ£¤Î°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¡¢83Ê¬¤Ë¥Ï¡¼¥Õ¥é¥¤¥ó¤«¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»Å³Ý¤±¤¿¥à¥·¥¢¥é¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤È¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥Ë¥ã¥Ö¥ê¤¬¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢4-0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å²ñ¸«¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥Ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢¾å°ÌÂÐ·è¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾Þ»¿¤·¤¿¡£
Ž¢º£Æü¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡£º£Æü¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÅØÎÏ¡¢Ç®°Õ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¾ï¤Ë¤½¤ì¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¼¡¤Î»î¹ç¤Ç¤â¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤Ž£
¤Þ¤¿¡¢°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿°ËÆ£¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
Ž¢Ä¹¤¤´Ö¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÃ»´ü´Ö¤Ç¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£6¡Á7 ¥«·î¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢º£Æü¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÀŽ£
Á°È¾¤«¤é°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥ª¥ê¡¼¥º¤¬¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·ÀèÀ©¡£·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤â¹¶Àª¤ò¤«¤±¤ë¤È61Ê¬¤Ë¥ª¥ê¡¼¥º¤Î±¦CK¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ò°ËÆ£¤¬±¦Â¥Ü¥ì¡¼¤Ç½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£
°ËÆ£¤Î°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¡¢83Ê¬¤Ë¥Ï¡¼¥Õ¥é¥¤¥ó¤«¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»Å³Ý¤±¤¿¥à¥·¥¢¥é¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤È¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥Ë¥ã¥Ö¥ê¤¬¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢4-0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
Ž¢º£Æü¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡£º£Æü¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÅØÎÏ¡¢Ç®°Õ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¾ï¤Ë¤½¤ì¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¼¡¤Î»î¹ç¤Ç¤â¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤Ž£
¤Þ¤¿¡¢°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿°ËÆ£¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
Ž¢Ä¹¤¤´Ö¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÃ»´ü´Ö¤Ç¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£6¡Á7 ¥«·î¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢º£Æü¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÀŽ£